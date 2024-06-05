日本拟力推动漫等次文化 靠“酷日本”战略带动经济

经济停滞多年的日本，拟以外销动漫和游戏等内容产业作为经济引擎，以2033年为目标，打造一个超过20万亿日元（约1725亿新元）的日本次文化经济市场。

日本首相府星期二（6月4日）召开“知识产权战略会议”，列出一系列可推动经济增长的知识型产业，其中包括漫画和动漫等。政府围绕这些产业，以及日本食品与旅游，制定了战略方案，并宣布将推广“酷日本”（Cool Japan）战略列入核心经济方针。

日本首相岸田文雄在会议上说：“由于日本人口将减少，通过在海外的动漫等创意产业、推广日本食品，以及吸引入境旅游等商业活动来赚取外汇，增加外贸收入非常重要。我们将根据新战略方针，让各部门携手展开跨领域的合作，迅速付诸实施。”

次文化产业成为第三大经济效应来源

2022年，日本在海外发售的漫画等内容产业利润达4万7000亿日元，为日本带来的经济效应仅次于钢铁行业的5万1000亿日元以及半导体行业的5万7000亿日元。日本当局因此十分看好日本漫画和动漫在海外的发展。

日本政府的目标是将推广文化、日本食品和吸引外来游客拓展成50万亿日元的市场。其中，20万亿日元来自次文化。

岸田透露，政府将提供资金，支持漫画创作公司在海外发展。日本也会与海外的执法部门合作，加强对盗版网站和仿冒作品的打击力度。

据《朝日新闻》报道，“酷日本”战略最初是前首相安倍晋三政府推行的增长战略之一。当时，政府指示经济产业部属下设立一个称为“酷日本”的基金，出资设立动漫发行公司。

数码科技助日本内容跨国传播

目前，数码科技的进步意味着日本漫画的跨国传播变得更加容易。岸田的策略是要支持日本的作品在互联网平台上广泛放映，以风靡全球作为战略目标。

不过，安倍政府在2013年推出这项战略时，日本只有韩国一个竞争对手。现在，随着人工智能的日新月异，日本要面对的强大对手已不止一个。

次文化的力量往往会影响产品外销。日本经济团体“日经连” 去年曾发表报告，呼吁日本当局制定政策为漫画等次文化产品增值。报告呼吁当局培养创意人才，并扩大对制作成本的补贴。报告也认为，日本有必要在海外建立基地，以有效推广日本的次文化。