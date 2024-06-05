以色列再炮轰加沙中部 新停火提案前景不明

（开罗综合电）以色列宣布对加沙中部的哈马斯武装分子发动新的军事行动，巴勒斯坦医务人员称有数十人在以军空袭中丧命。这可能使以哈停火协议的谈判变得更加复杂。

加沙卫生官员星期三（6月5日）说，自星期二（4日）以来，以色列对加沙中部的军事打击已造成至少44个巴勒斯坦人死亡。

以色列军方说，以军部队在加沙中部的布赖吉（Al-Bureij）和代尔巴拉赫（Deir al-Balah）东部地区，进行针对性的地面和地下打击行动。

声明称：“这次行动首先对恐怖目标包括军事大院、武器储存设施和地下基础设施，进行了一系列空袭。在空袭中，数名哈马斯恐怖分子被消灭。”

以哈冲突的调解方——美国、卡塔尔和埃及的官员周三在多哈会面，试图推进以哈达成停火协议。

美国总统拜登上周五（5月31日）公布一项以色列提出的停火方案。白宫国家安全顾问沙利文周二说：“我们正在等待哈马斯通过卡塔尔调解人做出回应。”

卡塔尔称已提交停火提案 但以哈态度强硬互不相让

卡塔尔周二说，已向哈马斯提交了以色列停火提案，新提案现在更接近双方的立场。

但哈马斯高级成员哈姆丹周二说，除非以色列明确承诺永久停火并完全撤出加沙地带，否则哈马斯无法同以色列达成任何协议。他指责以色列延长停火谈判，重申哈马斯拒绝任何排除永久停火的协议。

以色列总理内坦亚胡则重申，除非根除哈马斯，否则就不会有永久和平。

新方案分三阶段。第一阶段是停火六周、以军撤离加沙所有人口稠密地区，以及哈马斯释放包括老人和妇女在内的一些人质，以色列则释放数百名巴勒斯坦囚犯。在这同时，以哈将谈判永久停火。

在第二阶段，哈马斯将释放剩余人质，作为交换，以军将全面撤出加沙，永久停火随即启动。第三阶段将开启加沙的大规模重建计划。

法国总统马克龙周二与内坦亚胡通话时说，他支持新的加沙停火方案，并认为加沙战后应由巴勒斯坦权力机构治理。

欧盟成员国斯洛文尼亚国会周二投票批准正式承认巴勒斯坦国。总理戈洛布称此举将给约旦河西岸和加沙地带的巴勒斯坦人民带来希望。

上周，挪威、西班牙和爱尔兰也正式承认了巴勒斯坦国。随着斯洛文尼亚的跟进，目前193个联合国成员国中已有146个承认巴勒斯坦国。