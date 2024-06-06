五分钟仿造一张日本身份证 诈骗集团在社媒低价出售

日本的个人身份证编号卡被诈骗集团大量仿造，一犯罪者供述仿造过程简单，只需五分钟就能制造一张。当局也发现，伪造的日本身份证挂在越南和中国的社交媒体上，是以不到200新元的价格出售。

日本是从2016年开始发行身份证“My Number Card”（我号）。凡是到银行开户头或申请手机，都会被要求以这张卡核实身份。

据《读卖新闻》报道，日本警方在去年12月以伪造日本公文的罪名逮捕了一名27岁中国女子，从她口中获知诈骗集团正在大量复制日本人的身份证。

警方未公开该名女子在日本的居留身份，只说她加入这造假卡勾当半年，为的是赚取外快补贴生活费。她当时是通过一位朋友介绍，在网上申请这份“复制卡片”的工作。她先是通过中国社交网微信，联系发工作的“老板”，接受简单的电脑操作培训。不久后，对方就给她发了工作电脑和打印机。

女子在招供时说：“造假卡非常简单，无需任何特别的准备和技术，我五分钟就能复制一张。所做的工作是在每张卡内嵌入假的IC芯片，以及在卡的正面和背面打印个人信息。在繁忙的高峰期，每天必须伪造约60张卡片。”

报道称，警方研判指示她造假卡的“老板”人在中国。他是以电邮传给部下要制造的假卡上的个人信息，所生产的假卡是按照指示邮寄到指定的日本地址。工资是每天1万2000日元（约104新元）到1万6000日元，全是以电子货币付款。

去年3月，警方在东京葛饰区逮捕了一名越南人，因为他企图通过伪造的日本身份证与手机公司签合同。警方因此也发现伪造的日本身份证在一些中国和越南社交网上以2万日元左右的价格交易。

日本虽然积极推动采用科技，但仅在政府部门申请公文时有专门机器识别身份证卡片。日本银行家协会指出，日本读取和确认IC芯片信息的设备在银行并不普及。大多的私人机构，如银行和手机公司在核对身份证时仅凭肉眼验证。

据了解，仿造问题变严重后，日本数码机构上月已向私营企业发布通告，要求银行等机构更仔细识别假卡。