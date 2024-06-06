获两关键盟党支持 莫迪将组建联合政府

印度总理莫迪将开启他的第三个任期，他领导的人民党虽然在选举中未能赢得半数席位，但在星期三（6月5日）获得两个关键政治盟友支持，将与盟党组建联合政府继续执政，局面总算稳定，印度股市的波动也有所缓和。

星期三晚些时候，莫迪在新德里会见安得拉邦大党泰卢固之乡党主席奈杜，以及比哈尔邦的联合人民党库马尔。两党都承诺，会为组建联合政府提供支持。但截至发稿时间，尚不清楚会谈具体商讨了哪些合作事项。

印度选举委员会当地时间星期三（6月5日）凌晨公布的最终计票结果显示，莫迪领导的印度人民党所主导的执政联盟全国民主联盟，赢得293个席位，比组建政府所需的272席多20个议席。

然而，由莫迪挂帅的人民党本身，却没能复刻往届大选的辉煌，今年只拿下240个席位，未能在543个人民院议席中取得多数，因此必须与联盟成员组建联合政府继续执政。

如此一来，人民党预计会在政策上面临政治伙伴的意见分歧和阻力，例如莫迪引以为傲的民族主义宗教政策。

分析：人民党须减少分裂性言论

人民党的印度教民族主义路线日益加深印度的社会裂痕，此次大选也未能给人民党提供预期中的助力。彭博社分析指出，人民党的许多联盟伙伴并不推崇印度教民族主义方针，因此，人民党可能要收敛措辞，减少分裂性质的言论。

新加坡国立大学南亚研究所所长塞维亚（Iqbal Singh Sevea）副教授接受《联合早报》采访时说：“人民党可能不得不搁置一些社会和宗教问题议程，其中包括推动制定统一的民法典，废除允许回教徒等群体受自己宗教法律管辖的条款。”

盟党预计也会在具体政策上讨价还价。塞维亚说，对人民党的支持，盟党肯定会开出“高价”，譬如争取内阁中的重要职位，以及让自己的邦获得特殊地位。

《印度快报》报道称，奈杜和库马尔都对手握关键权力的人民院议长一职感兴趣，可能会向人民党提出诉求。美国丹佛大学的政治学专家曼尼万南告诉法新社，奈杜预计会拿下这个职位。

邦特殊地位可能被纳入盟党诉求清单

南亚研究所高级研究员罗诺乔伊·森（Ronojoy Sen）受访时也说，盟党的诉求清单中可能包括为自己的邦争取特殊地位。

获得特殊地位的邦可以争取到更多中央资金和税务减免等优惠政策。泰卢固之乡党曾因为安得拉邦的特殊地位问题，离开过全国民主联盟。面对若即若离的盟友，人民党在日后的合作中，须采取谨慎态度。

印度选举结果出炉后，多国领导人向莫迪致贺。美国期待与印度继续保持密切联系，日本也期望继续加强两国关系。

但投资者却担忧联合政府会给印度政策带来不确定性，印度股市星期二（4日）大幅下跌，直到星期三才有所缓和。

不过，路透社引述评级机构惠誉（Fitch）预测说，印度总体的政策连续性仍会持续，政府将保持关注资本支出的推动、营商便利政策，以及逐步的财政整顿。