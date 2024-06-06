普京不排除动用核武 考虑部署打击西方导弹

（圣彼得堡综合电）俄罗斯总统普京说，如果美国与欧洲盟友允许乌克兰使用他们提供的远程武器，对俄罗斯本土进行更深入的攻击，他可能会把常规导弹送到能够打击美欧的范围内。

普京星期三（6月5日）在圣彼得堡召开的记者会上称，西方认为莫斯科永远不会使用核武器的假设是错误的，并警告西方不要轻视它的核政策。“我们有核原则……如果有人的行为威胁到我们的主权和领土完整，我们有可能使用一切手段回应。”

根据2020年公布的《俄联邦核威慑国家政策基本原则》，俄罗斯会在遭受核武器或其他大规模杀伤性武器攻击，或威胁到国家生存的常规武器攻击时，考虑动用核武。

针对北约秘书长斯托尔滕贝格呼吁允许乌克兰使用西方武器来打击俄罗斯领土，普京警告这将使局势严重升级。他表明，俄罗斯的反应将是击落这些西方导弹，并特别提到美国的远程陆军战术导弹系统（ATACMS），以及英国和法国的导弹系统。

普京还说，莫斯科考虑把类似的先进远程导弹，部署在能够打击这些西方国家敏感设施的地方。“如果我们看到这些国家卷入针对俄罗斯联邦的战争，我们保留采取相同行动的权利。总的来说，这条道路将通向非常严重的问题。”

美国总统拜登此前授权基辅使用美国提供的一些武器打击俄境内军事目标，但仍禁止基辅使用ATACMS打击俄罗斯。英国外长卡梅伦5月3日访问基辅时告诉路透社，乌克兰有权使用英国提供的武器来打击俄罗斯境内目标。

普京坚称，乌克兰战争不是俄罗斯引发的，再度把责任归咎于2014年乌克兰的亲西方革命。他也否认俄罗斯有意攻击北约成员国，称“没有必要去寻找我们所谓的帝国野心，根本没有这种野心”。

批评美国司法打压前总统特朗普

这是俄罗斯对乌克兰开战以来，普京首次接受多国通讯社高层的面对面访问。他在长达三个多小时的记者会上，还谈到了美国国内局势。

普京说，俄罗斯并不关心下一任美国总统是谁，但为在任时与他关系不错的美国前总统特朗普抱不平。“他们正在从内部毁灭自己、他们的国家与政治体系……全世界都清楚，对特朗普的起诉，尤其是在法庭上以多年前发生的事件为基础、没有直接证据而提出的指控，其实是利用司法系统进行内部政治斗争。”

他还称：“在美国，没有任何人对乌克兰有兴趣，他们关心的是美国的伟大。美国在为自己的伟大，而不是乌克兰或乌克兰人民而战。”