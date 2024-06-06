全球气温连续12个月创新高

（布鲁塞尔综合电）最新数据显示，过去12个月的每一个月都是有记录以来最热的月份。联合国秘书长古特雷斯呼吁采取紧急行动，以免通往“气候地狱”。

欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务中心星期三（6月5日）说，上个月全球气温比历史平均水平高出1.52摄氏度，是有史以来最热的5月。

气候变化正在加剧极端天气的影响，从去年6月至今年5月，全球每个月的平均气温比工业化（1850至1900年）前水平高出1.63摄氏度，是自1940年有记录以来最热的时期。科学家曾警告，一旦超过1.5摄氏度的全球变暖阈值，将产生更极端和不可逆转的影响。

哥白尼负责人布诺坦普说，考虑到人为造成的气候变化，持续12个月高温“令人震惊但并不意外”，而且情况会更糟糕；如果再不减少导致地球暖化的化石燃料污染，“这一连串最热月份，以后将被记录为相对寒冷的月份”。

联合国世界气象组织在另一份报告中说，未来五年中，至少有一年的平均气温超过工业化前水平1.5摄氏度的可能性，将达到80%，而去年，这一可能性是66%。

古特雷斯抨击化石燃料公司

古特雷斯星期三在纽约的美国自然历史博物馆举行的世界环境日活动致辞时严正警告：“这个世界正走在通往气候地狱的高速公路上。”

他在演讲中猛烈抨击化石燃料公司是导致“气候混乱”的主因，并呼吁所有国家禁止让化石燃料产品打广告。他还敦促全球领袖，迅速控制不断升级的气候危机，包括加强能源转型、大幅削减排放、促进气候融资等，否则将面临危险临界点。

古特雷斯说：“我们正与我们的星球赌一场俄罗斯罗盘；我们需要一条从通往气候地狱的高速公路下来的出口坡道。”

他补充道：“任何国家都无法独自化解气候危机，这是全球动员的时刻。”