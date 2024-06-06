北海道无头尸案揭示扭曲亲子关系的危害

日本北海道札幌红灯区无头尸案引起轰动，除了骇人的杀人断头取眼珠细节外，女嫌凶自小到大的生活成了媒体关注的焦点。这起案件6月4日审讯，根据庭上揭露的内容，今年30岁的女嫌凶田村瑠奈与父母的关系扭曲，日本媒体和社会学者皆指出父母溺爱是问题关键。

札幌无头男尸案于2023年7月2日发生，地点为该市红灯区薄野一家情人酒店。警方一番追查后逮捕了田村一家三口，不单在他们家中找到被切割下的头颅，也起获一部手机并发现里头的一段视频，显示田村瑠奈割下头颅、摘眼球、取舌头的血腥一幕。

据了解，田村瑠奈与60岁的死者在夜店认识，警方也发现她干案当天与死者亲密的影片。警方调查显示，命案是有预谋的，她事前曾与父亲一起到市内商店购买刀子和锯子等工具。

检方6月4日在法庭上陈述，女嫌凶的父亲田村修（61岁）是心理医生，母亲浩子原在美术馆工作，婚后全心在家当家庭主妇。从她的供述可了解到，夫妇非常宠爱这个独生女。

女嫌凶田村瑠奈与父母的关系相当扭曲。（互联网）

据了解，田村一家以女儿为中心，以“瑠奈第一”为生活目标。田村家堆满了瑠奈购买的衣服和物品，母亲睡在二楼一个狭小空间里，父亲则连个空间都没有，被迫到附近的网吧打地铺。

检方获知，田村一家三口处在一种“女皇与随从”的关系中，夫妇尊称自己的女儿为“小姐”，女儿不称呼父母为爸妈，称父亲为“司机先生”，而她的父亲平日就是个随传随到的司机；至于母亲，她总是无礼的喊“她”，如同公主使唤侍从。警方在调查中也发现，田村家客厅里有一张母女誓约书，母亲在其中写道“我是你的奴隶”。

根据辩方的开庭陈词，瑠奈上小学时就拒绝上学，除非父母一起随同，否则她很少外出。当她精神不稳定时会像发疯了似地大喊，在家里的墙上打洞，她甚至自残并试图自杀，父母因此得时时刻刻关注她的感受。

在法庭上被问到“看到女儿带着死者头颅回家时可有责问”，母亲浩子回答：“我们家把瑠奈放在第一位。当我发现头颅在浴室里时，虽然觉得不正常，但我不说是对还是错，因为我不能责怪她。”

日本舆论关注这起离奇杀人案中扭曲的亲子关系，一些论者指出日本父母溺爱孩子，无论孩子年龄多大，这是不容忽视的问题。

日本教育评论家尾木直树指出，“有些父母自豪地说，‘我和孩子是好朋友’，这实际上是非常可怕的。日本的父母与孩子处于过于良好的关系，反而阻碍了子女独立思考和成长。

尾木指出，日本20%的中二男生仍然会和妈妈一起洗澡。他也在课堂上观察到，越来越多日本大学生喜欢通过手机向父母寻求指导，求助的内容包括选择午餐菜单、前往求职研讨会场的路线等。大学里还经常看到父母和祖父母来参加孩子的入学典礼。