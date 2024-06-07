欧洲议会选举开投 荷兰极右派席次大增

（阿姆斯特丹/布鲁塞尔综合电）第10届欧洲议会选举在荷兰拉开帷幕，出口民调显示，极右翼政党自由党大有斩获，但荷兰左翼政党预计仍会以在欧洲议会中以微弱优势领先。

五年一度的欧洲议会选举星期四（6月6日）开始为期四天的投票。荷兰是首个开启投票的欧盟成员国，自由党党魁维尔德斯（Geert Wilders）当天晚些时候宣称该党成为“最大赢家”，而且可能在剩余几天获得更多席位。

不过，根据荷兰广播公司当天公布的出口民调，代表中左派阵营的工党-左翼绿党联盟，预计将赢得欧洲议会中的八个席位，以微弱的一席优势领先于自由党。尽管如此，能在欧洲议会中占据七个席位，对自由党来说仍将是重大突破，因为它原本只拥有一席。

维尔德斯说，荷兰选民这次传递了一则非常积极的信号，即告诉布鲁塞尔：他们想要欧盟有所改变，想要一个更强大的民族国家（nation state），而不是将更多权力交给欧洲。

主张反移民的自由党去年11月出人意料地赢得了荷兰大选，但为了推进政党联盟谈判，维尔德斯最终放弃竞选首相。近几个月，他在反回教、脱离欧盟等问题上的言论也有所收敛。

维尔德斯星期四表明，“荷兰脱欧”（Nexit）在国内没有得到支持，自由党将不再追求这个目标，而是希望从内部改变欧盟。

维尔德斯说：“如果布鲁塞尔的精英认为民主是一个重要问题，他们最好听听我们的意见。我们来了，我们将改变他们唱的调子。”

欧盟各国选民正陆续进行投票。有调查显示，极右势力整体可能拿下欧洲议会四分之一的席位，这给议会中的保守主义和左派阵营带来压力。

法国总统马克龙星期四警告，本次选举过后，欧盟有可能因为极右翼势力的强大而受到束缚。

但正在竞逐连任的欧盟委员会主席冯德莱恩选择敞开大门，允许她领导的欧洲人民党与极右翼政党合作，确保立法在欧洲议会获得通过。