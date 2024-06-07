耶伦警告金融领域广用AI或带来重大风险

（华盛顿综合电）美国财长耶伦警告，人工智能（AI）在金融领域的应用可能带来重大风险，必须谨慎处理。

耶伦星期四（6月6日）在金融稳定监督委员会（FSOC）和布鲁金斯学会联办的AI与金融稳定的会议上指出，AI用在金融领域可以降低交易成本、提高效率、检测欺诈和增加服务可及性，然而，AI模型复杂和不透明，风险管理框架仍未完善，开发模型、提供数据和云服务的供应商过于集中，以及数据不足或错误也可能产生风险。

耶伦在发言时透露，AI与金融稳定是拜登政府高度重视的课题，在未来几年只会变得更加重要，并指金融公司使用AI带来的巨大机遇和重大风险，已成为财政部和金融稳定监督委员会的首要议题。

此次两天会议重点讨论金融服务领域使用AI带来的潜在系统性风险，监管部门、科技公司、保险公司和资产管理机构的高管，以及学者和银行代表都出席了会议。

去年12月，FSOC在2023年度报告中首次警告AI对金融体系构成潜在威胁。据知，FSOC正在研究AI如何对金融系统构成威胁，包括加大力度监控AI在金融行业的使用情况。

分析指出，耶伦意在警告，如果许多投资者都依赖于产生相同结果的AI工具，可能导致某些热门交易的仓位押注拥挤，从而加剧市场上行或下行的走势。

耶伦说，美国政府和金融监管机构将公开征求市场参与者、消费者、学者和社会公众对金融领域AI应用的意见。

另一方面，消息人士透露，美国监管机构已达成一项协议，将针对美国晶片生产商英伟达（Nvidia）、微软和OpenAI三大AI巨头发起反垄断调查。

消息人士说，相关机构经过六个多月的谈判，最终在过去几天达成共识。据知，美国司法部将牵头调查英伟达是否违反反垄断法，联邦贸易委员会（FTC）则负责调查微软和OpenAI。