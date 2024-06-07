欧美加强援乌 法国提供幻影战斗机 美国增加军援

（巴黎综合电）法国总统马克龙和美国总统拜登重申对乌克兰的支持，法国将向乌克兰提供“幻影”战斗机，美国将提供2亿2500万美元（3亿零260万新元）的军援。

马克龙星期四（6月6日）参加诺曼底登陆80周年纪念活动后接受访问时宣布，法国计划向乌克兰提供“幻影2000-5”（Mirage 2000-5）型战斗机，并从今年夏天开始在法国培训乌克兰飞行员。

法国总统马克龙（右）星期四（6月6日）迎接到场出席纪念仪式的乌克兰总统泽连斯基。（路透社）

马克龙在接受法国商业电视网络TF1和法国第二台电视频道采访时说。这些战斗机“将使乌克兰能够保护其领土和领空。所以从明天开始，我们将启动试点培训计划。”他也说，法国正致力于创建联盟，以应基辅的请求派遣培训人员。

马克龙没有提及战斗机的数量，法国国防部受询时也没答复记者。他说，培训飞行员需要五六个月的时间，因此战斗机可以在年底开始移交。他还提议培训4500名乌克兰士兵，并为他们提供武器和装备。

马克龙没有提及士兵受训地点。他否定向乌克兰派遣培训人员会导致局势升级。“去西部地区提供培训并不具有侵略性”。

他重申，乌克兰只能使用法国武器打击向乌方发动攻击的俄罗斯境内目标。他强调，欧洲没有与莫斯科开战。

法国总统马克龙（右）与美国总统拜登出席“诺曼底登陆”80周年国际纪念仪式。（路透社）

出席纪念活动的拜登发表讲话时也重申，美国不会放弃乌克兰。拜登警告，民主现在面临的风险比第二次世界大战以来的任何时候都大，强调不能向霸凌屈服，否则整个欧洲都将受到威胁。

路透社报道，拜登星期五同泽连斯基会面时，宣布价值2亿2500万美元的对乌军援。消息人士说，这笔军援提供的新武器包括炮弹和防空拦截器等。

与此同时，美国国务院星期四说，美国鼓励中国参加本月中旬在瑞士举行的乌克兰和平峰会，称中国的参与“会有帮助”。国务院还说，中国应该取缔那些帮助俄罗斯国防工业的公司，这对乌克兰更有帮助。乌克兰说，已有百余国家受邀出席。中国此前表示，它把交战双方出席峰会视为先决条件。因俄罗斯不在受邀之列，中方不会参加乌克兰和平峰会。