欧美加强援乌 法国提供幻影战斗机 美国增加军援

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更新 / 2024年6月7日 11:04 PM
发布 /
发布 / 2024年6月7日 10:51 PM
第二次世界大战“诺曼底登陆”80周年的国际纪念仪式6月6日在法国西北部诺曼底的奥马哈海滩举行。在法国海军乐队奏响的乐声中，跳伞员徐徐降下。代号为“霸王行动”的诺曼底登陆是二战中盟军在欧洲西线战场上发起的大规模军事行动，并协助扭转了二战战局。（法新社）
第二次世界大战“诺曼底登陆”80周年的国际纪念仪式6月6日在法国西北部诺曼底的奥马哈海滩举行。在法国海军乐队奏响的乐声中，跳伞员徐徐降下。代号为“霸王行动”的诺曼底登陆是二战中盟军在欧洲西线战场上发起的大规模军事行动，并协助扭转了二战战局。（法新社）

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（巴黎综合电）法国总统马克龙和美国总统拜登重申对乌克兰的支持，法国将向乌克兰提供“幻影”战斗机，美国将提供2亿2500万美元（3亿零260万新元）的军援。

马克龙星期四（6月6日）参加诺曼底登陆80周年纪念活动后接受访问时宣布，法国计划向乌克兰提供“幻影2000-5”（Mirage 2000-5）型战斗机，并从今年夏天开始在法国培训乌克兰飞行员。

法国总统马克龙（右）星期四（6月6日）迎接到场出席纪念仪式的乌克兰总统泽连斯基。（路透社）

马克龙在接受法国商业电视网络TF1和法国第二台电视频道采访时说。这些战斗机“将使乌克兰能够保护其领土和领空。所以从明天开始，我们将启动试点培训计划。”他也说，法国正致力于创建联盟，以应基辅的请求派遣培训人员。

马克龙没有提及战斗机的数量，法国国防部受询时也没答复记者。他说，培训飞行员需要五六个月的时间，因此战斗机可以在年底开始移交。他还提议培训4500名乌克兰士兵，并为他们提供武器和装备。

马克龙没有提及士兵受训地点。他否定向乌克兰派遣培训人员会导致局势升级。“去西部地区提供培训并不具有侵略性”。

他重申，乌克兰只能使用法国武器打击向乌方发动攻击的俄罗斯境内目标。他强调，欧洲没有与莫斯科开战。

法国总统马克龙（右）与美国总统拜登出席“诺曼底登陆”80周年国际纪念仪式。（路透社）

出席纪念活动的拜登发表讲话时也重申，美国不会放弃乌克兰。拜登警告，民主现在面临的风险比第二次世界大战以来的任何时候都大，强调不能向霸凌屈服，否则整个欧洲都将受到威胁。

路透社报道，拜登星期五同泽连斯基会面时，宣布价值2亿2500万美元的对乌军援。消息人士说，这笔军援提供的新武器包括炮弹和防空拦截器等。

与此同时，美国国务院星期四说，美国鼓励中国参加本月中旬在瑞士举行的乌克兰和平峰会，称中国的参与“会有帮助”。国务院还说，中国应该取缔那些帮助俄罗斯国防工业的公司，这对乌克兰更有帮助。乌克兰说，已有百余国家受邀出席。中国此前表示，它把交战双方出席峰会视为先决条件。因俄罗斯不在受邀之列，中方不会参加乌克兰和平峰会。

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