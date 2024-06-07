美等17国吁哈马斯接受停火方案 哈马斯尚未回应

（华盛顿/开罗/多哈综合电）美国与16个国家共同呼吁哈马斯接受最新加沙停火方案，但至新加坡时间星期五深夜，哈马斯仍在研究当中，尚未给予回应。

美国白宫星期四（6月6日）发布总统拜登与其他16国领导人的联合声明，敦促哈马斯接受拜登5月31日公布的最新停火提议。声明说：“现在是结束战争的时候了，这项协议就是必要的起点。”

声明呼吁以哈领导人在这个决定性时刻做出必要的妥协，让人质家属和双方平民获得解脱。

英国、法国、德国和西班牙等欧洲国家领导人，以及巴西、哥伦比亚和阿根廷等南美洲国家首脑都加入了这项联合声明。

根据拜登5月31日发布的三阶段停火方案，第一阶段是为期六周的“完全停火”，其间以军从加沙地带所有人口聚集区撤出；哈马斯释放妇女、老人和伤员等部分被扣押人员；以色列释放数百名被关押的巴勒斯坦人。在第二阶段，哈马斯将释放剩余被扣押人员。作为交换条件，以军将全部撤出加沙地带。第三阶段将开启加沙地带的大规模重建计划等。

拜登星期四在法国出席诺曼底登陆80周年纪念仪式时，与英法德领导人重申对该方案的支持。

几位领导人在联合声明中说，该协议将促成以哈在加沙立即停火、哈马斯释放所有人质、大幅且持续增加人道援助，并将持久结束危机。

斡旋方卡塔尔星期四说，哈马斯仍在研究最新的停火提议，尚未给出回应。

埃及媒体同日早些时候引述埃及高层消息人士报道，埃方已收到哈马斯发出的积极信号。不过，哈马斯驻黎巴嫩贝鲁特的高级官员乌萨马则说，那只是拜登一次演说中的讲话，不是一个白纸黑字的方案。

埃及安全消息人士称，星期三（5日）开始的停火谈判仍在继续，但没有取得突破的迹象。

哈马斯坚持要求永久结束冲突，但以色列只打算暂时停战，之后继续战斗到铲除哈马斯为止。这是多轮谈判中，双方的一个关键分歧。

本轮以哈冲突已持续整八个月，以色列军队在加沙各地的袭击还在继续，它星期五（7日）对加沙中部努塞拉特、代尔拜莱赫、布赖吉等地发动炮击和空袭。

以军刚刚在星期四轰炸了努塞拉特一所联合国学校，导致数十人死亡。该学校目前被用作避难所，由联合国近东巴勒斯坦难民救济工程处（UNRWA）运营。以色列称，这次袭击打死了藏匿在学校的九名恐怖分子。

UNRWA负责人拉扎里尼星期四说，以色列在没有事先警告的情况下，轰炸了聚集着数千名避难者的UNRWA学校。出于军事目的攻击联合国建筑，是对国际人道法的公然蔑视。

美国国家安全委员会发言人柯比告诉美媒，拜登政府并未独立核实有关这次袭击的情况，但正在与以色列方面进行对话，试图更好地了解此事。

他也说，以色列有权追击哈马斯，但要怎么做很重要。

与此同时，中东地区的整体局势也在持续恶化。以色列军方星期四晚些时候宣布，已完成对黎巴嫩真主党展开大规模军事行动的部署。

过去几个月，以军和真主党在以黎边境地带持续交火，不时造成双方人员伤亡。两国边境地区大量居民已撤离。