中国武装海警船在争议岛屿附近巡逻 日本抗议

日本指四艘中国武装海警船星期五进入东京视为其领海的水域，日本随即向北京提出抗议。

日本海上保安厅说，中国四艘海警船在星期五（6月7日）早上接连“侵入”冲绳县尖阁列岛（中国称钓鱼岛）附近领海。当局这次尤其关切的是，首度探测到进入其领海的中方四艘海警船都疑似配备了大炮。

据日本放送协会（NHK）报道，日本海上保安厅第十一司令部是在日本时间早上10时30分左右，观测到这四艘中国海警船接连“侵入”其领海，航行约1小时10分钟后才集体离开。报道指这是中国海警船今年第17次进入日本领海，最近一次是5月25日。该部门发现中国这次行动与过去不同，过去顶多只有一艘看上去有机炮，这次则是全部都配备了。

内阁秘书长林芳正在记者会上说：“我无法说明中方是什么意图，但中国海警船只侵入（日本）领海，违反了国际法。这种侵犯我国领海的行为令人极为遗憾，是不能容忍的。我们将以紧迫感全力做好尖阁诸岛周边警戒监视工作，冷静、坚决应对。”他也说，日方已通过外交渠道提出“强烈抗议”。

中国海警承认，派出携带武器的船只在该海域巡逻。声明称，此次巡航是维护主权、安全和海洋权益的例行行动，是维护和平稳定、反制日本近期“消极举动”的必要举措。

NHK引述日海保当局消息称，中国海警船几乎是每天都在日本邻近海域航行。去年12月22日到今年6月7日，日方观测到它们的航行天数为169天。这是日本政府2012年将尖阁诸岛国有化以来，勘探到中方海警船行动持续最长的纪录。

NHK也引述海上保安厅的另一发现，称随着中国加强海上扩张活动，其海警船只越来越多地在东海“中日界线”附近传递位置信息，这一举​​动可称是在“示威”，旨在试探日本的反应。

NHK也根据位置信息等数据进行了分析称，中国海警船不仅在尖阁列岛周边海域，边传送位置信息边航行，同时在台湾海峡“中线”附近航行。

对于中方的海警船动向，日本樱美林大学教授佐藤考一教授研判中方“正在向台湾海峡靠拢”。但他也呼吁日当局必须积极与中方沟通和协商，因为“建立良好的联系管道非常重要”。