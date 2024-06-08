纽约州禁社媒以算法推送内容给未成年人

（纽约综合电）美国纽约州通过法案，禁止社交媒体平台在未经父母同意的情况下，向18岁以下用户推送“令人上瘾”的内容，成为最新一个采取行动保护儿童免受网络内容侵害的美国州属。

另外一项限制在线网站收集和出售未成年用户个人数据的相关法案同时于星期五（6月7日）获纽约州议会通过。

纽约州长霍楚预计将签署这两项法案，正式立法。她赞扬这两项措施是朝“解决青少年心理健康危机，以及为年轻人创造更安全的数码环境迈出的历史性一步”。

第一项《保护儿童免受成瘾信息滥用法案》规定社交媒体公司限制Instagram、TikTok等平台上针对18岁以下用户推送容易上瘾的讯息，并禁止社媒平台在没有获家长的同意前，在午夜至凌晨6时之间向未成年人发送成瘾讯息的通知。

所谓的成瘾内容指的是平台为了吸引用户长时间浏览，根据算法推送用户原本没有订阅或追踪的账号内容。

《纽约儿童资料保护法》则禁止所有在线网站收集、使用、共享或出售18岁以下者的个人数据，除非他们获得“知情同意”。对于13岁以下的用户，知情同意者必须是父母其中一人。违规平台可面对民事诉讼或最高5000美元（约6754新元）的罚款。

根据哈佛大学早前的一项报告，向未成年人推送广告内容让规模最大的六家社媒平台于2022年取得共110亿美元（约149亿新元）营收。法案通过因此料对脸书和Instagram母公司Meta等社交媒体公司的营收造成打击。

网络科技公司对纽约州通过这两项法案表示不满，指对网站的审查违反宪法。也有批评者认为年龄验证难执行，而相关过程可能侵犯年轻用户的隐私。

去年3月，犹他州成为美国第一个通过法律规范儿童使用社交媒体的州属。阿肯色州、路易斯安那州、俄亥俄州、得克萨斯州和佛罗里达州也紧随其后。