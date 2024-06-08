“地出”照片传为经典 阿波罗八号宇航员安德斯坠机身亡

（西雅图综合电）执行阿波罗八号绕月任务的美国前宇航员威廉·安德斯在坠机事故中身亡，终年90岁。

住在华盛顿州圣胡安县的安德斯（William A. Anders）星期五（6月7日）独自驾驶的单引擎山毛榉T-34型教练机坠毁。

圣胡安县警长说，上午11时40分左右（新加坡时间8日凌晨2时40分）获报得知一架老式飞机在圣胡安群岛的琼斯岛北端附近坠入水中沉没。电视新闻播放的画面显示，一架飞机从空中俯冲，坠入近海水域。

美国国家航空航天局（NASA）局长尼尔森（Bill Nelson）在社交媒体发文悼念安德斯，并附上安德斯当年拍下、地球从月球地平线升起的“地出”照片向他致敬。尼尔森说，安德斯“为人类献出了宇航员所能给予的最深厚礼物”。

1968年11月21日，（左起）阿波罗八号指挥官弗兰克·博尔曼（Frank Borman）、登月舱飞行员威廉·安德斯和指令舱飞行员詹姆斯·洛维尔（James Lovell ）受训期间在阿波罗任务模拟器前合影。美国由于担心苏联1968年底加速其绕月飞行计划，而提早在1968年展开阿波罗八号任务。（法新社）

“地出”让人类首次得以从另一个视角看地球。退休太空人、亚利桑那州参议员凯利（Mark Kelly）说，“地出”照片激励了他和一代又一代的太空人和探险家。

登上阿波罗八号执行绕月任务那年，安德斯仅35岁。他与另外两名宇航员绕月飞行十圈，长达20小时，1968年12月27日返回地球。（法新社）

安德斯毕业于海军学院，是空军飞行员，1963年加入NASA成为第三批宇航员之一。直到1968年12月21日与博尔曼（Frank Borman）和洛弗尔（James Lovell ）一起搭乘阿波罗八号升空。他们的使命为七个月后阿波罗11号首次登月铺平了道路。

阿波罗八号是阿波罗计划中的第二次载人飞行任务，也是人类第一次离开近地轨道，绕月飞行。