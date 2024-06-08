联合国将发布报告 以军和哈马斯同列侵犯儿童罪犯名单

（纽约综合电）联合国秘书长古特雷斯把以色列军方列入全球侵犯儿童罪犯名单，以色列常驻联合国代表埃丹指联合国此举是在奖励哈马斯。

联合国秘书长古特雷斯的年度《儿童与武装冲突》报告要到6月18日才会公布，但以色列常驻联合国代表埃丹星期五（6月7日）接到通知后随即发表讲话说：“我对这一可耻的决定感到非常震惊和厌恶。”

埃丹还发布了一段他与一名联合国官员通话的视频。联合国秘书长发言人杜加里克说，古特雷斯的幕僚长致电埃丹，是“对报告附录中新列入的国家给予的礼遇”。杜加里克指出，埃丹发布这段视频是“令人震惊和不可接受的”。

以色列外长卡茨说这将对以色列与联合国的关系产生影响。以色列总理内坦亚胡通过社交媒体发文称，联合国“采纳哈马斯的荒谬主张，将自己列入了历史的黑名单。”

路透社引述要求匿名的一位外交消息人士说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织也在这份名单上。

名单为《儿童与武装冲突》报告的附录，定6月14日提交联合国安全理事会。据悉，这份报告涵盖了杀害、残害、性虐待、绑架或招募儿童、阻碍援助以及袭击学校和医院等问题。目前尚不清楚这三方是因为哪些违规行为被纳入名单中。

以色列军队6月7日袭击在加沙地带中部的努塞拉特难民营，使得联合国管理的学校建筑物严重损毁。加沙政府新闻办公室说，以色列也拖延援助物资进入加沙，导致240万人无法获得净水、粮食、药品和燃料。（彭博社）

巴勒斯坦常驻联合国代表曼苏尔在社交媒体上说，将以色列加入这份“羞耻名单”无法让在以军攻击下遇害的孩童死而复生，也不能让终身残疾的孩子们恢复健全。但他说“这是朝着终结以色列长期享有的双重标准和有罪不罚文化迈进的重要一步。”

巴勒斯坦总统阿巴斯的发言人说，联合国的决定是“朝着让以色列为其罪行负责的正确方向迈出的一步”，以色列早就应该列入名单了。

以色列袭击努塞拉特难民营后，在那里避难的民众检查建筑物的损毁程度。上个星期，世界卫生组织指出，在72小时里，五分之四以上的孩童至少整整一天完全没进食。（路透社）

其实九年前，联合国儿童与武装冲突问题特使就建议将以色列和哈马斯列入名单，但最终时任联合国秘书长潘基文没有这么做。不过，当年的报告严词批评了以色列在2014年的50天加沙战争中的违规行为。

法新社整理的数据显示，哈马斯去年10月7日对以色列发动袭击，导致1194人丧生。据加沙卫生部数据，以色列对加沙发动的报复性攻势已至少造成3万6731人丧命，其中多为平民，加沙政府新闻办公室说，这些遇害平民中，有约1万5000人尚未成年。