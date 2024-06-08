也门胡塞绑架11名联合国人员

（迪拜／开罗综合电）过去三天有11名联合国人员被也门胡塞武装分子绑架，联合国正争取他们尽快获释。

联合国发言人迪雅里克星期五（6月7日）说，联合国正与胡塞武装沟通，并在寻求所有可用的渠道，“以确保这些人员能够尽快安全与无条件被释放”。

被绑的两名女子和九名男子，为五个不同的联合国机构和联合国也门特使办事处工作。

除了联合国人员，也有救援人员在也门四个地区——首都萨那、荷台达、阿姆兰和萨达被绑架，相信这是经过协调的行动。加上联合国的11人，至少有18人被胡塞武装绑架。

人权观察组织（Human Rights Watch）说，胡塞武装似乎瞄准联合国的工作人员，并指许多人仍下落不明。

也门政府谴责胡塞武装公然违反国际法肆意绑架，制造事端让局势升级。

2014年也门爆发内战，胡塞武装夺取萨那，获得国际承认的也门政府被迫迁至南部城市亚丁。如今，胡塞控制也门北部大部分地区及红海主要港口城市荷台达，也门政府主要控制南部地区。

人权组织指出，自2014年以来，胡塞已绑架、任意拘留和虐待数百名平民，包括联合国和非政府组织的工作人员。

去年，慈善组织“拯救孩童”的一名工作人员在萨那被拘期间死亡。同年，联合国粮食计划署的一名职员在也门南部城市塔伊兹（Taez）遭不明枪手开枪打死。

以哈冲突爆发后，力挺哈马斯的胡塞武装多次针对以色列境内目标和西方国家的商船与军舰发动袭击。胡塞武装星期五声称，他们再次以无人机和导弹攻击了红海的两艘船只。

胡塞军事发言人萨里说，大量无人机、弹道导弹和海军导弹瞄准悬挂马耳他国旗的埃尔贝拉号（Elbella）和悬挂塞浦路斯国旗的AAL热那亚号（AAL GENOA）船只。但他没有说明发动袭击的日期。

美国中央司令部同天说，胡塞武装过去24小时向红海上空发射四枚反舰弹道导弹，但没有造成人员伤亡或破坏。