韩国打造机器人经济 解决劳动力短缺

（首尔讯）韩国劳动队伍迅速萎缩，机器人公司把目光投向服务业，希望能为餐馆和医疗保健等一系列领域解决劳动力短缺问题。当地如今出现了会调酒、煮咖啡和油炸食物的机器人。

《日经亚洲》报道，在今年3月首尔机器人博览会上，韩华机器人公司（Hanwha）展示了一款机器人手臂，经过编程精准控制力度、位置和速度，这个机器人可复制侍酒师的手臂动作，进行换瓶醒酒。

韩华机器人公司副总裁金东善说：“我们可以在服务领域率先使用机器人。”他介绍了将机器人引入餐饮、美容、保健等行业的计划。

在韩国机器人市场占有40%份额的斗山机器人公司（Doosan）也在努力实现餐饮业机器人商业化。公司4月与一家连锁咖啡馆合作，在首尔开始测试一款咖啡师机器人，机器人每小时可倒80杯咖啡，并在咖啡表面拉花。公司也测试了一款烹饪机器人，它可以同时操控六个油炸篮，在两个小时内为500人提供油炸食物。

斗山公司说，油炸大量食物很危险，这为油炸过程自动化制造了强劲的市场需求。斗山希望把这款机器人推销到全国各地。

国际机器人联合会的数据显示，韩国的机器人密度居世界首位，截至2022年，每万名工人配备1012台机器人。

机器人可解决劳动力短缺 政府计划栽培专才

韩国劳动适龄人口自2019年达到3762万的峰值后一直在下降，鉴于韩国生育率超低，预计到2040年，劳动适龄人口将下降至2900万。

韩国政府认为机器人是解决劳动力短缺的关键，并呼吁创建“韩国机器人经济”，希望不仅在制造业，也在国防、航空航天和服务业推广使用机器人。

不过这方面存在一些挑战。韩国机器人产业主要由三星、LG和现代等大型企业集团的子公司推动，缺乏像日本安川电机或发那科（Fanuc）那样在这个领域处于领先地位的专门企业。此外，韩国机器人制造商依赖海外供应商提供关键零部件，而且制造商之间鲜少合作，并缺乏专业人才。

为了克服上述障碍，韩国政府定下目标，要在机器人领域栽培1万5000名专才，并培育扶持30家机器人公司，这些公司的销售总额达到1000亿韩元（约9800万新元）。政府也将投资2000亿韩元，设立国家机器人测试中心。