研究：甜味剂木糖醇提高心脏病和中风风险

（纽约讯）研究发现，作为代糖用于口香糖和牙膏等消费品的低热量甜味剂木糖醇（xylitol）会提高心脏病、中风和死亡的风险，吸取量最高者比最低者的风险几乎高一倍。

研究论文日前发表在《欧洲心脏学刊》上，论文作者、美国医疗中心克利夫兰诊所心血管诊断和预防中心主任哈森说，健康志愿者饮用含有木糖醇的饮料后，血糖水平升高1000倍。他说，糖使血糖水平升高10%至20％是正常的，“但不会上升1000倍”。

2023年2月，同一组研究人员对名为赤藓糖醇（erythritol）的低热量甜味剂研究得出类似的结论。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，两篇研究论文中提出的其他实验室和动物研究表明，赤藓糖醇和木糖醇可能会导致血小板更容易凝结，血凝块可能会脱落并进入心脏，引发心脏病，或进入大脑，引发中风。

没有参与此项研究的纽约市西奈山福斯特心脏中心心脏病专家托米说，即使吸取的木糖醇适量，血小板也会出现差异。但他说，仅凭这一点并不能证明血小板异常表明木糖醇与临床病例有关联。

丹佛国家犹太健康中心心血管预防和健康主任弗里曼说，美国心脏协会最近预测，到2050年，约61％的美国成年人将患有心血管疾病，减少凝血活动是关键疗法。

印度东部城市加尔各答阿里波尔动物园外一个饮料与小吃售卖摊位。（路透社）

研究人员分析了2004年至2011年间1157名心脏病人以及2100名心脏病高危人群的血液样本。

哈森补充道，许多专业协会还建议肥胖、糖尿病或糖尿病前期患者以木糖醇为代糖。糖尿病风险高者正是容易出现凝血问题的人群，“我们瞄准的人群并不对”。

弗里曼说：“这是另一个提醒我们应该改喝水的警告，紧随其后的选择是无糖茶或咖啡。”