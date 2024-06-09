欧洲议会选举最后一天投票 新议会料将加剧右倾

（布鲁塞尔综合电）为期四天的欧洲议会选举投票星期天进入最后一天，新一届议会料将加剧右倾，欧盟国家加强欧洲一体化的努力预计将面临挑战。

五年一度的欧洲议会选举投票星期四（6月6日）在荷兰拉开帷幕，星期天（9日）在意大利收官。本次投票的第一份临时结果将在新加坡时间星期一（10日）早上5时后发布。

民调预测，亲欧洲的自由派政党和绿党在欧洲议会将流失席位，从而削弱中右翼和中左翼政党在议会中的多数地位，并使推动新欧盟法律和加强欧洲一体化的努力更具挑战。

欧洲选民不满生活成本飙升，对移民和绿色转型的成本感到担忧，并对俄乌战争等地缘政治紧张局势的恶化感到不安。强硬派和极右翼政党抓住了这些情绪，向选民提供了另一种选择。

譬如在荷兰，持疑欧论和主张反移民的自由党可能在新一届欧洲议会中拿下七席，较上届选举取得巨大进步。

在法国，反对派勒庞领导的极右民粹主义政党国民联盟，有望击败总统马克龙领导的中间派复兴党。复兴党在欧洲议会所属的自由派党团复兴欧洲，前景也不容乐观。

不过，中右阵营的欧洲人民党党团预计仍会是欧洲议会的最大政治团体。现任欧盟委员会主席冯德莱恩就来自该党团，这也给了她赢得连任的最大优势。

欧洲议会负责对欧盟的一系列立法进行表决。右倾的新一届议会，可能对气候变化政策和欧盟扩大所需的改革不太热情，而是更热衷于限制移民的措施。