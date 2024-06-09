以色列民众庆祝人质获救 但反政府示威持续

（特拉维夫／华盛顿综合电）以色列军队从加沙救出四名人质，这让以色列人振奋，民众纷纷上街庆祝。与此同时，对哈马斯手中剩余人质命运的担忧，也促使数以千计的以色列在全国各地示威，要求政府结束已持续八个月的加沙战争，把所有人质都带回来。

以军星期六（6月8日）在加沙中部努塞拉特（Nuseirat）救出四名人质。社交媒体上热传的一段视频显示，当救生员通过扩音器，向特拉维夫一处海滩的游人宣布此事，现场爆发热烈欢呼声。

39岁女教师伊斯雷尔听到这个消息时，正在以色列北部的海边。她告诉法新社：“一瞬间，每个人都掏出手机，在水里的人纷纷上岸，喜悦的叫声从不同方向传来。我激动得哭了——眼泪止不住地掉。”

那四名获救人质随即在谢巴医疗中心接受检查，一些民众涌到该中心外，他们热烈挥舞国旗，庆祝他们安全归来。以色列总理内坦亚胡也到来，亲自慰问回返家门的那四人。

在这同时，有数千人在特拉维夫和其他以色列城市示威，要求政府结束战争，让所有人质回家，并选举新政府。一名人质的儿子说，此次救人行动成功给他带来了一些希望。另一名人质家属则强调，只有以哈双方达成协议，才能让绝大多数人质获释。

以军说，目前仍有116名以色列人质被扣在加沙，当中41人相信已死。

美国示威者批评拜登容忍以军血腥行动

在美国，星期六也有数千人在白宫附近示威，他们高喊“我们就是红线”的口号，批评美国总统拜登容忍以色列的血腥军事行动。

拜登此前说，如果以色列对加沙南部城市拉法发动大规模攻势，他将停止向以色列提供一些武器。但白宫在上个月拉法难民营地遭受致命攻击后称，以色列对拉法的袭击未越过“红线”。

示威者拉起一条长度超过3000公尺的红色横幅，上面写着在以哈冲突中丧命的巴勒斯坦人名字。一名25岁巴勒斯坦裔示威者说：“我不再相信拜登说的任何话。他所谓的‘红线’是胡说八道……这凸显了他的虚伪和懦弱。”

加沙卫生部星期天（9日）说，以军星期六拯救人质的行动导致274名巴勒斯坦人死亡、698人受伤；本轮以哈冲突已在加沙造成至少3万零84人死亡。

哈马斯武装派别卡桑旅称，以军的行动造成其他人质死亡，并警告其余人质的情况将因此恶化。以色列外长卡茨否认以军在救人过程中犯下战争罪行，并重申以色列将继续行动，直到所有人质获释、哈马斯被击败。

拜登对以色列救出四名人质表示欢迎。他星期六在法国巴黎说：“在所有人质回家与停火协议达成之前，我们不会停止努力。这是必须的。”美国国务卿布林肯将再赴中东，争取各方对美国所提出的最新停火提议的支持。

美国中央司令部说，日前遭狂风巨浪冲毁的加沙临时码头已修复好，星期六约有492公吨救济品经码头送入加沙。

据英国两家海事机构通报，两艘货船星期六晚在也门岸外海域遭到炮弹袭击并起火，但都未造成伤亡。

哥伦比亚将停止向以色列出口煤炭

另外，哥伦比亚总统佩特罗星期六宣布，哥伦比亚将停止向以色列出口煤炭，直至它停止“种族灭绝”行为。

相关法令草案将在政府公报上公布的五天后生效。根据草案，这项禁令将持续至以色列完全遵守国际法院有关立即停止对拉法军事行动的命令。

哥伦比亚早前同以色列断绝了外交关系。佩特罗说，哥伦比亚也将停止购买以色列制造的武器。