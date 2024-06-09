美法总统会谈发布合作路线图 应对乌危机及中国挑战

（巴黎综合电）美国总统拜登星期六（6月8日）对法国展开国事访问，他与法国总统马克龙会谈时就乌克兰局势、以巴冲突等问题进行了讨论。两人随后公布了法美合作路线图，并同意增进合作以制衡中国的经济行为。

拜登上周早些时候前往法国出席诺曼底登陆80周年纪念活动，紧接着对法国展开国事访问。法国官方周六公布了法美合作路线图，作为此次拜登访问法国的总结性文件。

该路线图的内容涉及诸多方面，其中主要部分仍是乌克兰局势和中东局势，如承诺会支持使用冻结的俄罗斯资产帮助基辅。此外，该路线图还涉及印太地区局势、人工智能、网络安全、气候变化等。

马克龙在爱丽舍宫会见拜登后告诉记者，乌俄冲突“有关欧洲的安全与稳定”，他感谢美国军援乌克兰，并指出两国在乌克兰议题上“意见一致，也就是对国际法以及人民自决自由的尊重”。

两国元首也在会谈中承诺将更努力防止以色列和哈马斯的战争升级为地区性冲突，并致力于缓和以色列与真主党之间的紧张局势。

两人对以色列军队成功解救四名被哈马斯扣押的人质表示欢迎。拜登说：“在所有人质回家并达成停火协议之前，我们不会停止工作。”

制衡中国“不公平”经济行为

在经济方面，双方讨论了美国和欧洲可以采取哪些措施来应对中国商品进口对本国经济的影响。

马克龙说：“我们对中国潜在的不公平做法表达了同样的担忧，这些做法会导致产能过剩，对全球经济有着重要影响，因此我们需要协调一致采取行动。”

记者听到拜登告诉马克龙有关他与中国国家主席习近平的最后一次讨论，拜登说习近平反对美国对中国电动车加征关税，拜登说自己在谈话中为关税决定作出了辩护。

大西洋两岸的贸易问题也迫在眉睫，尤其是拜登于2022年8月签署成为法律的《通货膨胀削减法案》。欧洲官员认为这是一项保护主义举措，会吸走欧盟公司的投资。

马克龙披露，他和拜登再次讨论了此法案对欧洲经济的影响。尽管马克龙在2022年对美国进行国事访问期间对此做出批评，但华盛顿之后依然没有对法国和欧洲盟友让步。

马克龙希望在贸易、投资和气候的监管和投资水平方面，实现美国和欧洲经济之间的“重新同步”，同时也希望在绿色科技、食品产业的通胀问题上，推动欧洲与美国间的规范。