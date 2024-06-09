北海道无头尸案 女凶犯挖头颅眼球逼母欣赏

日本北海道札幌红灯区无头尸案，女凶手田村瑠奈被指对人体器官有浓厚兴趣。她经常光顾有无头玩偶和骷髅的鬼故事酒吧，那里可以喝到“类似人眼球”主题的鸡尾酒。检方开庭陈述，瑠奈把受害者头颅带回家后，将挖出来的眼球装在玻璃瓶内观赏。她的母亲供述时忍不住说：“很可怕，情景如同人间炼狱！”

札幌无头男尸案发生在去年7月2日，地点为该市红灯区薄野一家情人酒店。据称，受害者浦仁志（62岁）遇害前和凶手田村瑠奈（当时29岁）在距离涉事酒店约五分钟步程的地方参加派对，结束后两人一起入住酒店。监控显示，女扮男装的田村瑠奈大约在三小时后离开。因死者一直未现身，酒店人员才打开房间看，竟然发现了一具无头尸。

札幌警方搜查了田村瑠奈的家，在冰柜里发现了头颅。那时，头部一部分已经腐烂，警方调查后确认属于受害者浦仁志。警方随后以谋杀、毁尸以及协助作案，逮捕了田村一家三口。

案件上周二（6月4日）第一审。据日本Zazak杂志报道，检方在开庭陈词中提到了田村瑠奈“对人体器官有浓厚兴趣”。 她经常光顾装饰有无头玩偶和骷髅的鬼故事酒吧，与受害人也是在这样的夜店里认识。

当把头颅带回家时，她向母亲浩子炫耀了一番说：“我把叔叔的头带回家了。”之后，就将头颅搁置在浴室里。7月7日，田村瑠奈开始解剖头颅，除了用刀撕下皮肤，还切除了左眼球、舌头和食道。她还要求母亲拍摄整个过程，母亲很害怕，联络了当医生的父亲，让他回家当摄影师。

法庭上，有一段谈论“装了死者眼球的玻璃瓶”。报道称，田村瑠奈那时向妈妈浩子展示了这个玻璃瓶说：“看，这里面有一个眼球。”当妈妈不忍看时，她命令似的说：“必须仔细看！”过后，还将玻璃瓶放在浩子的床边。

浩子在庭上说，“这样的东西放在卧室里太可怕，我第二天就将瓶子拿掉。不过，女儿第二天还要求我看她的另一个作品……，当我走近浴缸时，我发现一个漏勺挂在一根线上，上面挂着人皮。”

她在庭上含泪说：“当头颅出现在家中，给我和丈夫带来了难以形容的压力，这如同人间炼狱。”但是，夫妻俩都无法阻止女儿，只能顺着她，装着和往常一样生活。

报道称，田村瑠奈在家如同女王，父母从未阻止她做任何事情。父亲田村修是札幌一家医院的心理科医生。据日本杂志《周刊文春》，他经常向医院职员提起女儿是宅女，不上学也不工作。

田村瑠奈的祖父在案发后伤心地说：“儿子将孙女宠坏了……我更心疼儿子。他修读医学院时，看到血都会晕倒，这才转读精神病科。”