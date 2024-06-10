莫迪宣誓就职 正式开启第三任期

（新德里综合电）在全国大选中，以微弱多数保住政权的印度总理莫迪星期天宣誓就职，依靠与盟党组成联合政府，开启历史性的第三个任期。到截稿时间，莫迪还未公布新政府内阁阵容。

这是莫迪第一次需要依靠地方盟党的支持才能组建政府。据《印度时报》报道，内政部长、外交部长、财政部长和国防部长等最关键内阁职位仍将由莫迪领导的人民党掌握。安得拉邦大党泰卢固之乡党是莫迪的最大盟友，争取到四个内阁职位。比哈尔邦的人民党（统一派），也已通过谈判获得两个内阁职位。为了取得支持，莫迪做了大让步。

莫迪宣誓就职仪式星期天（6月9日）举行，仪式由印度总统穆尔穆主持、人民党官员和盟党领袖共同见证。

8000多名嘉宾出席典礼，包括孟加拉国、斯里兰卡等多个国家领导人，以及多名宝莱坞明星和实业家。新德里当天戒备森严，数千名军警驻守现场。

长达数周的马拉松式大选本月初落幕，莫迪领导的印度人民党未能重现往届压倒性胜利的辉煌，在人民院失去了绝对多数席位，只拿下543席中的240席，较2019年锐减63席，必须与盟党合作才能继续执政。

经过数天谈判，莫迪获得了关键盟党的支持，确定组建联合政府。人民党所在的全国民主联盟上星期五（7日）正式批准莫迪担任联盟领导人，再执政五年。

过去10年，莫迪带领印度取得了举世瞩目的经济增长，也提高了在世界舞台的存在感。未来五年，莫迪承诺继续推动国家经济发展，努力实现到2047年将印度建设成发达国家的目标。他也面对解决失业和通货膨胀等问题的艰巨挑战。

分析：联合政府迫使莫迪采取和解态度

分析人士指出，联合政府将改变印度议会政治，迫使多年来占据主导的印度人民党采取和解的姿态，与盟党进行更多的协商。

尼赫鲁大学的政治学教授哈桑说，莫迪可能会遇到联盟中其他政治领袖的制衡，譬如泰卢固之乡党主席奈杜，以及人民党（统一派）主席库马尔。

对这两党来说，为本邦争取特殊地位、获取更多中央资金和地方基建项目补贴，预计会是他们的重点诉求。两党过去曾脱离过莫迪的全国民主联盟，因此莫迪须谨慎周旋。

政治风险咨询公司欧亚集团总裁布雷默对彭博社分析，莫迪领导的政府须要对合作伙伴负责，这对经历了10年一党执政的印度来说，是一个正面的结果，将有利于印度人民，也有利于印度在世界上发挥作用。

另一方面，印度反对党国大党星期六（8日）召开会议，一致投票推举拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）领导议会反对党。他是莫迪的主要竞争对手，也是前总理尼赫鲁的后代。

国大党过去两届选举成绩惨淡，未能达到推举反对党领袖所需的议席门槛，因此这一职位已空缺10年。