拜登：孤立主义在美国抬头

（巴黎综合电）美国总统拜登星期天（6月9日）在法国一个公墓向一战阵亡美军致敬时警告，孤立主义正在美国国内抬头，并暗批前总统特朗普在任时取消前往这个公墓的决定。

拜登星期天结束法国之行前，访问了法国北部的埃纳-马恩（Aisne-Marne）美军公墓。他说，此处是当年参加美国海军陆战队最惨烈战役士兵的安息之地，若来到诺曼底却不花一点时间到这里，那是难以想象的。

拜登还说，纪念战争死难者，是一个国家对民主价值观支持程度的衡量标准，这番话显然剑指特朗普。据《大西洋月刊》报道，2018年特朗普因担心大雨会破坏他的发型而取消访问这个公墓，还贬低阵亡美国士兵是“冤大头”和“失败者”，但特朗普否认这一报道。

拜登也针对特朗普的“美国优先”外交政策说，对美国这样的大国而言，想要避免卷入欧洲重大战役是不切实际的。他警告，孤立主义正在美国抬头，甚至有观点认为美国已经成为半孤立主义国家，但这不符合美国的主张。

特朗普同日在拉斯维加斯的竞选集会上，再度指责《大西洋月刊》报道不实。他也宣布，若当选总统将终止对小费收入征税。这旨在争取摇摆州内华达州服务业工人的支持。

这是特朗普自5月30日因“封口费”案被裁定罪名成立后，首次举行大型竞选集会。除了继续在非法移民等议题上攻击拜登，特朗普也赞扬因参与2021年国会骚乱而被定罪的支持者是“勇士”，并暗示若重返白宫，他可能会对此启动反调查。