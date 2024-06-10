甘茨退出以战时内阁要求提早大选

（耶路撒冷／华盛顿综合电）以色列战时内阁成员、主要反对党国家团结党领导人甘茨星期天（6月9日）宣布退出战时内阁，并呼吁以色列提前大选。国家团结党的成员、前陆军参谋长艾森克特（Gadi Eisenkot）过后也退出战时内阁，使战时内阁只剩下三名成员。

甘茨（65岁）指出，以色列总理内坦亚胡正阻止以色列取得真正的胜利，“所以，我们今天怀着沉重的心情离开。我呼吁内坦亚胡：商定一个选举日期，不要让我们的人民走向分裂”。

甘茨说，真正的胜利是以色列人质获释、哈马斯不再是加沙的治理机构，以及成立一个针对伊朗的区域联盟。他强调，为了确保国家实现真正的胜利，应该在今年秋天提前举行选举，最终建立一个能够赢得人民信任且能面对挑战的政府。

甘茨同天称赞战时内阁另一名成员、国防部长加兰特是一位勇敢的领导人，呼吁他“做正确的事”，暗示他也应该退出战时内阁。

内坦亚胡通过社交媒体表明，以色列正在多条战线上陷入生死战，现在不是放弃行动而是团结起来的时候。以色列将坚持作战直到取得胜利并实现所有目标，即人质获释和消灭哈马斯。

甘茨属于中左翼阵营，与内坦亚胡是政治对手。去年10月以哈冲突爆发后，内坦亚胡与甘茨宣布组建紧急政府，以应对战时事务，但甘茨多次表达不满内坦亚胡并恫言退出战时内阁，他上月更要求内坦亚胡为加沙制定一个明确的战后方案，并提出6月8日是最后期限。

甘茨被看好一旦内坦亚胡政府倒台和提早举行大选，他将是新政府的热门领导人选。甘茨的国家团结党上星期提出解散议会议案，以提早举行大选。不过，分析认为，甘茨退出，应该不会导致内坦亚胡的执政联盟垮台，但肯定会对内坦亚胡造成严重政治打击，今后他将被迫更加依赖极右翼政党的支持。

内坦亚胡的执政联盟属微弱多数，在议会120个议席中占64席，需要极右翼选票的支持。内坦亚胡的极右翼联盟政党的领袖、国家安全部长本-格维尔和财政部长斯莫特里奇坚持，政府不应达成任何协议，应该继续这场战争，直到实现消灭哈马斯的目标为止。

美国要求安理会对决议草案进行投票

另一方面，美国星期天宣布，美国已经要求联合国安理会对美国提出的决议草案进行投票，这项草案支持以哈立即停火并释放人质。

美国驻联合国代表团发言人埃文斯说，美国呼吁安理会投票，指安理会成员国不要错失机会，在此问题上发出一致的声音。但他没有说明投票的日期。

根据草案，以色列从加沙人口密集的地区撤出，哈马斯释放所有人质。停火一开始将持续六个星期，过后通过谈判延长，最终是争取永久停火。

美国国务卿布林肯星期一（10日）再访中东推动停火协议，他将到开罗与埃及总统塞西举行闭门会议，过后再到耶路撒冷同内坦亚胡举行会谈。