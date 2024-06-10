美国沙特接近达成安全协议

（华盛顿综合电）《华尔街日报》引述美国和沙特阿拉伯官员的话说，拜登政府即将与沙特敲定一项协议，美国将承诺协助防卫沙特，以促进沙特和以色列外交关系正常化。不过，这项协议能否取得成功，将取决于以色列是否承认独立的巴勒斯坦国，并同意立即结束加沙战争。

报道指出，美国希望协助以色列领导人实现与沙特建立正常关系的目标，为以色列改善与阿拉伯和回教世界的关系打开大门。作为回报，以色列必须支持通过一条可信的途径与巴勒斯坦达成两国方案。不过，考虑到过去几个月的停火谈判毫无成果，加上以色列周末突袭加沙解救人质，以色列不太可能接受上述主张。

达成安全协议将提升沙特在中东地区的地位，并巩固美国在中东的军事作用。协议还将提升沙特的防卫能力，但可能加剧沙特与伊朗的紧张关系。伊朗一直在与沙特争夺中东的主导权，且同俄罗斯越走越近。

根据美国宪法，这项名为《战略联盟协议》的条约必须获得参议院三分之二多数票的支持。如果条约不与沙特承诺与以色列建立正常关系挂钩，就难以获得足够的议员支持。

条约禁止中国在沙特建立基地

美国和沙特官员透露，上述条约的草案以美日安保条约为蓝本。美国将承诺在沙特受到攻击时协助防卫沙特，作为交换，美国将有权进入沙特领土和领空以保护美国利益及其中东伙伴国。条约还将禁止中国在沙特建立基地或与沙特开展安全合作，从而加强美国与沙特的关系。

现任职于美国智库大西洋理事会的美国前高级情报官员帕尼科夫说，如果达成包括美国-沙特安全联盟和沙特-以色列关系正常化在内的超级协议，将标志着华盛顿在地缘战略上取得一项胜利，并可能改变中东地区长久以来的联盟。

他说，“通过确保沙特在安全、技术以及长期经济和商业努力方面与美国建立更紧密的联系”，这项协议也将“遏制中国在中东地区的拓展，制止中国拉拢更多盟友，以脱离由美国主导的自由国际秩序”。

据上述官员透露，美国国家安全顾问沙利文和其他美国高级官员上月与沙特王储穆罕默德会面时，安全条约的起草工作已基本完成，大多数条款达成概念上的一致。此外，一份可通过行政令颁布的并行《防卫合作协议》也在起草中，旨在加强武器销售、情报共享以及针对恐怖主义、伊朗等共同威胁制定战略计划。