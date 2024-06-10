马克龙冒险提前大选 盼阻极右翼崛起

（巴黎综合电）法国极右翼政党在欧洲议会选举中得票率遥遥领先执政党阵营，总统马克龙毅然决定解散议会，提前在6月底大选，希望制止极右翼上升势头。分析师认为，这是孤注一掷的豪赌，马克龙若赌输，可能彻底失去执政优势，甚至被迫考虑下台。

欧洲议会选举星期天（6月9日）结束，出口民调显示，法国极右翼政党国民联盟获得约31%的选票，在法国政党中居第一，是马克龙领导的执政党复兴党的两倍。

马克龙随即在星期天宣布解散法国国民议会（议会下院）并提前举行大选，第一轮投票定于6月30日，第二轮投票在7月7日。

他称，对于捍卫欧洲的政党来说，欧洲议会选举结果不是一个好结果。“我不能假装什么都没发生。民族主义者和煽动者的崛起，对我们的国家、欧洲，以及法国在欧洲和世界上的地位都是危险的。”

彭博社引述熟悉马克龙想法的消息人士报道，马克龙认为闪电大选是改变法国政治现状，重新建立一个更强大且更温和的多数政府的机会。

目前，在法国国民议会的577个议席中，复兴党占169个，国民联盟则有88席。由于复兴党的议席数未能达到绝对多数，这使得马克龙的改革计划在国会面对巨大阻力。

来临的国民议会选举也给了国民联盟领袖勒庞巩固权力的机会。若国民联盟成为法国最大党，下一任总理的任命她将起关键作用。预料，年仅28岁的国民联盟党首巴尔德拉（Jordan Bardella）将是它的总理人选。

法国上一次闪电大选是在1997年，时任总统希拉克最后失去多数优势，被迫提名社会党对手若斯潘出任总理。若极右翼政党交出和在欧洲议会选举一样的成绩单，任期到2027年才届满的马克龙作为总统可继续主导国防和外交政策，但会失去对国内议程的掌控。

法国财长勒梅尔形容：“这将是第五共和国历史上，对法国和法国人民最重要的议会选举。”

勒庞对马克龙的决定表示欢迎。她说：“我们已准备好让国家重新站起来。我们已准备好捍卫法国人民的利益。”

马克龙星期一（10日）则在社媒平台X发文说：“我相信法国人民有能力为自己和子孙后代做出正确选择。”

豪赌能否扭转局势还有待观察

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员维内松（Pascal Vennesson）接受《联合早报》访问时说，马克龙确实在进行一场冒险的赌博，复兴党虽在欧洲议会选举中遭受重挫，但没有非提前大选不可的理由。

维内松认为，马克龙希望把左右两派中反极端的温和派聚集在一起，组成一个多数政府，同时继续长期以来对国民联盟的边缘化。“他当然希望这样大胆的举动将迫使各政党表明他们对极右翼的立场，并借此提高他在剩余两年任期中的政治合法性。至于他是否有足够的政治资本来取得成功，还有待观察。”

维内松说，近年国民联盟无疑已成为一个强有力的政治竞争者，若马克龙这次赌输，他将彻底失去执政多数，甚至可能被迫考虑辞职。但维内松也指出：“欧洲议会选举和立法选举非常不同，公民参与度与其中的利害关系也有着根本上的差异，因此还存在许多不确定性。”

一般认为，国民联盟直接拿下多数议席的可能性不大。欧亚集团预测，悬峙议会是最可能的结果，马克龙将尝试与中间偏右或中间偏左的政党结盟执政，预料他寻求推行的国内改革与削减赤字的计划会因此受挫。

德国执政联盟在此次欧洲议会选举中也表现惨淡。不过，德国总理朔尔茨的发言人说，政府并不打算提前大选，下一届大选仍将按原定时间表于明年秋季举行。