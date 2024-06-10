韩美商讨制定应对朝核攻击指南 韩时隔六年重启对朝扩音广播

随着朝鲜核武威胁日增，韩国和美国举行核咨商小组会议，商讨应对朝鲜核攻击的指南制定工作。

韩美星期一（６月10日）在首尔国防部大楼举行核咨商小组第三次会议后，共同发表了联合公报。双方一致认为，《共同指南》将为韩美通过一体化的延伸威慑体系加强合作奠定坚实的基础。

《共同指南》包含防范朝鲜核攻击、发生核攻击时的应对方案，韩美执行核作战任务相关演习、实战教材、交流体系，以及统一运筹韩国常规战力和美国核战力的内容。由于文件涉及军事机密，具体内容未对外公开。

2023年4月，韩国总统尹锡悦和美国总统拜登在华盛顿举行首脑会谈时，美国承诺让韩国更深入地了解其应对与朝鲜冲突的核计划。韩美在峰会后根据领导人达成的共识，成立了核咨商小组，并于2023年7月和12月分别举行了两次会议。

韩朝关系紧张，朝鲜8日晚至9日凌晨再向韩国空飘330多个垃圾气球，至今累计已空飘至少1600个。

针对朝鲜连续对韩空飘垃圾气球，韩国继中止韩朝《9·19军事协议》后，9日起恢复对朝鲜已停止六年的扩音器广播。

6月10日，一个朝鲜气球降落在仁川市江华郡宣原面的稻田上。（法新社）

韩军说，9日下午5时起，对朝鲜放送了约两小时广播，内容包括赞扬韩国制度的优越性、谴责朝鲜政权的残暴，还有播放韩国防弹少年团（BTS）的热门歌曲。

对此，朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正9日深夜发表声明谴责，韩国重启扩音喊话是“贼喊捉贼的挑衅之举”。若韩国同时发起空飘传单和扩音广播挑衅，朝鲜将采取全新的应对策略。

韩军10日说，韩方当天没有实施对朝扩音器广播。

分析认为，韩国内部可能认为，“以牙还牙”的应对可能加剧韩朝间的紧张局势，想冷静对待。

不过，韩国KBS电视新闻报道称，朝鲜10日凌晨开始在军事分界线附近设置对韩扩音器，似乎要启动对韩扩音喊话。

朝鲜问题专家金成民指出，韩国对朝鲜进行扩音广播的时段，朝鲜同时进行对韩国广播的话，朝鲜士兵们无法听到。朝方此举只是想通过噪声干扰方式避免朝鲜官兵收听韩方喊话。

韩国对朝鲜的广播心理战始于1963年。2004年已故前总统卢武铉执政时期，双方透过韩朝军事协议终止，不过为了因应朝鲜的挑衅行为，韩国后续分别于2010、2015、2016年短暂重启广播。2018年，韩国时任总统文在寅和朝鲜领导人金正恩在板门店举行了罕见会晤之后，韩朝停止了跨境高音广播宣传。