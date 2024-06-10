印度新内阁关键部门仍由人民党元老掌控

（新德里综合电）印度总理莫迪在第三个任期委任了71名内阁成员，但核心班底不变，新内阁中包括国防、内政和财政等关键职位由莫迪领导的印度人民党的元老继续担任。这显示，在这些重要领域里印度将延续过去的政策。

莫迪在宣誓就任后的隔天、即星期一（6月10日）开始分配内阁职位，并主持了第一次内阁会议。原国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）、原内政部长阿米特·沙阿（Amit Shah）、原财长西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）、原外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）以及原交通部长加德卡里（Nitin Gadkari）这几位印度人民党（BJP）元老都保留原职。

人民党在本届大选中赢得240个议席，加上盟党共赢得293席，超过人民院总共543个议席的一半。由于莫迪以微弱多数保住政权，因此须与盟党组成联合政府，在内阁职务分配上做出让步。

人民党与数十个政党组成全国民主联盟（NDA），新内阁成员比起上届政府的81人少。莫迪的办公室说，盟党有11名部长，但没有提供详情。

到星期一晚间，已知的情况是最大盟党之一的泰卢固之乡党（TDP）获得民航部长等职。另一大盟党人民党（统一派）（JD（U））获得渔业与畜牧业部长等非关键部门。

执政联盟的成员党众多，如何协调平衡是最大的困难。比如，人民党（统一派）就被指为了本党的利益，经常改变对印度人民党的忠诚度。

新政府不会有大刀阔斧的改革

分析员指出，面对地区政党的不同利益和更强大的反对派，莫迪政府在新任期可能难以就有争议的政治和政策问题达成共识。

此外，由于盟党掌管的邦会要求更多发展资金，人民党也可能增加福利支出来重新吸引流失的选民，这么一来，印度这个全球增长最快经济体的财政平衡在接下来的日子里可能面临压力。

花旗研究部印度首席经济学家查克拉博迪认为，按照目前的情况看来，往后新政府不仅不会有大刀阔斧的改革，反而会推迟有争议的改革举措。

华盛顿智库战略与国际研究中心的美印政策研究部主任罗素说，人民党的盟党在政治上难以预测捉摸，它们有时与人民党合作，有时又与之作对。这让人担心这些盟党的行为会阻碍印度的经济改革，或影响印度与美国、日本及其他主要伙伴国家之间的安全伙伴关系。