也门胡塞破获支持美以间谍网络 多人落网

（萨那／开罗综合电）也门胡塞武装组织声称破获了一个支持美国和以色列的间谍网络，逮捕该网络多名成员。

胡塞武装情报负责人阿卜杜勒·哈基姆·哈伊瓦尼星期一（6月10日）在电视发表声明说，这个间谍网络数十年来一直在官方和非官方机构为敌人进行间谍和破坏活动。

他说：“间谍组织成员和美国军官利用他们在美国大使馆的职位进行破坏活动。美国大使馆离开萨那后……间谍小组在国际和联合国组织掩护下实施破坏计划。”

美国在2015年关闭驻也门大使馆。美国国务院和以色列政府尚未就胡塞的声明作回应，联合国则拒绝置评。

联合国要求胡塞武装释放被拘留工作人员

联合国秘书长发言人杜雅里克说，联合国正与胡塞武装相关部门沟通，争取胡塞武装释放它拘留的11名工作人员，他们分别为五个联合国机构和联合国也门问题特使工作。

据也门国际公认政府的三名官员告诉路透社，胡塞武装情报人员还拘留了美国资助的国家民主研究所的三名雇员和当地人权组织的三名雇员。

也门政府人权和法律事务部长艾哈迈德·阿尔曼6月7日向新华社记者证实，胡塞武装近日在萨那逮捕了18名为联合国人权事务高级专员办事处、联合国人道主义事务协调厅等机构工作的也门公民。

胡塞武装电视台在其Telegram频道上发布了一系列视频，称是它扣押的其中一些人的供词，路透社无法通过独立渠道核实这些视频。

也门为阿拉伯半岛最贫穷国家，照片为志愿组织人员在萨那分发食物。（法新社）

也门莫伊云（Moyyun）人权与发展组织说，至少有18人同时在萨那被胡塞武装人员带走。据人权观察称，自2014年也门冲突爆发以来，已有包括联合国和非政府组织工作人员在内的数百人失踪。

也门为阿拉伯半岛最贫穷国家，半数以上的人口依赖救援物资度日。咨询公司纳瓦蒂集团高级中东事务分析师穆罕默德·阿尔巴沙（Mohammed Albasha）认为，胡塞的间谍指控纯粹是借口，旨在“系统性地消灭也门的非政府组织”。

他在胡塞武装发布声明前发表的一篇评论中说，逮捕行动的目的是迫使寻求在国内开展、资助或实施项目的外国组织或国际社会成员，只同胡塞武装管理的机构打交道。