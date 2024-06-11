联合国停用美军建造的加沙码头

（纽约／耶路撒冷综合电）联合国世界粮食计划署（WFP）已暂停通过美军建造的浮动码头向加沙地带运送人道援助物资，以评估当地的安全局势。

联合国秘书长发言人杜加里克星期一（6月10日）说，暂停使用浮动码头与以色列上周末救出四名人质的行动有关。他说：“WFP人员已向我们通报，暂停在浮动码头运送物资的行动，直到完成安全局势的评估，以确保联合国人员与我们伙伴机构人员的安全。”

巴勒斯坦红新月会星期一称，在上周末的人质解救行动中，以军乘坐救援卡车潜入加沙中部努塞拉特（Nuseirat）的难民营。

据知，WFP的两座仓库在以军行动中被击中，一名工作人员受伤。加沙卫生部说，以军救援行动导致至少274名巴勒斯坦人死亡，近700人受伤。

美国否认以军使用浮动码头解救人质

不过，美国五角大楼星期一澄清，社交媒体平台上有关以色列使用美军建的浮动码头来营救人质为不实报道。

五角大楼发言人承认有以色列直升机在浮动码头附近执行营救任务，但强调码头、设备、所有支持人道援助的人员，都与以军营救行动无关。

加沙临时码头日前遭狂风巨浪破坏，在修复好后于上星期六（8日）恢复部分物资运送，不过海上恶劣天气迫使运送行动过后再次暂停。

哈马斯则指美国建造的临时码头自启用以来，没有为缓解当地人道危机“作出任何重要贡献”，只有非常有限的货物通过码头进入加沙。

哈马斯发声明称，如果美国政府想要切实减轻人道灾难带来的后果，就必须向以色列施压，要求以色列开放陆路过境点，确保大量积压在埃及一侧的援助物资进入加沙。