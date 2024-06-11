【东谈西论】陷公款旅游争议 韩国总统夫人不好当

韩国前总统文在寅的夫人金正淑2018年独自出访印度，出席许王后纪念公园开工仪式，也会见了印度总理莫迪，完成了第一夫人外交。

不过这件事近期却在韩国闹得沸沸扬扬，原因是金正淑当年增加行程，专程去参观印度著名古迹泰姬陵。她一行36人乘坐总统专机，四天的飞机餐费用据说超过6万新元，被质疑公款旅游。前总统文在寅不断为夫人解释，但争议还是不断扩大。

到底金正淑有没有滥用公款？这起争议有冲击到文在寅本人的形象吗？文在寅会不会成为青瓦台魔咒的另一个受害者？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和《联合早报》首尔通讯员姜贵瑛解析金正淑公款旅游疑云。

精彩片段

主持人韩咏红：我看了2018年的视频，就是金正淑访问印度的时候，我觉得她是有在做外交，许王后纪念公园开工仪式还穿了绿色的印度纱丽致辞演讲，然后跟印度总理莫迪有一个双边会谈，我觉得是有在做外交啊。

《联合早报》首尔通讯员姜贵瑛：这个看法我也同意。最后一天，如果她没有去泰姬陵的话，就完全同意你的看法。

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