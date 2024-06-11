美日韩年内设秘书处 协调三方外交合作

（华盛顿讯）美国国务院官员说，美日韩三国副外长今年晚些时候会面时，将就设立常设秘书处协调三方外交合作，敲定秘书处的所在地、规模和职能，以确保即使三国出现领导人更替，他们仍会继续在对抗中朝俄等方面推进合作。

《日经亚洲》报道，美国国务院官员星期一（6月10日）在新闻发布会上汇报关于上月31日美国国务院副国务卿坎贝尔、日本副外长冈野正孝和韩国副外长金洪均在弗吉尼亚州的会面时说，三人同意设立一个机构，对三方接触的所有各方面进行协调。

这名官员说，秘书处的宗旨是确保美日韩全面致力于实现正副部长级别会议中所许下的承诺，而目前秘书处的人员规模和经费还未确定。他也指出，美日韩三国副外长每次会面都加强和深化了彼此之间的接触，与四五年前相比，三边关系取得“非凡”进展。

韩日和解是美国拜登总统的一大外交成就，不过若是前总统特朗普在年底大选奏凯重新入主白宫，他未必会萧规曹随，朝同样方向推动美日韩关系。美日韩若能在今年内设立常设秘书处协调三方外交合作，将能确保无论各自国内政治形势如何变化，三国仍会继续在对抗中朝俄、维护印太安全方面推进合作。

上述美国官员说：“我们正积极筹备，希望在下半年下一个副外长级别的三方接触中，可以公布一个具体计划。”

另一名美国官员指出，秘书处的设立将使美日韩三边合作关系制度化。