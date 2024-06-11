遮挡富士山被呛 日本公寓建好后被拆除

日本一栋新建公寓因破坏了富士山美景而引发当地居民一片讨伐，结果被迫紧急拆除。由于这在日本建筑业界是头一遭，日本房地产专家研判，业者不得不做出这个苦涩决定，或是因为权衡了所将面对的声誉损失要比经济损失更大。

被拆除的公寓位于东京国立市仲2丁目，取名“豪宅国立富士见街道”。这栋10层楼高，一共有18个单位的豪华公寓，距离车站步行约10分钟，是富士见街道的首栋高楼。

新公寓建成后，把富士山遮住了一大半，当地居民认为，当地街道就无法再叫富士见了。（视频截图）

2021年2月，当业者公布将在这个地点盖高楼时，由学术专家和市民组成的城镇建设就提出了反对。他们在意见书中指出，如果高楼建成，那么从车站向西南延伸的富士见大道，本可以看到的富士山美景会被遮掩，这是周边居民担忧的问题。

公寓建设计划获得市政府许可

据了解，该公寓的建设计划已获得市政府许可，但为了平息反对声音，建筑商积水公司与反对市民召开了多次协调会议，最后把原本要盖11层楼的公寓改为10层。不过，反建的团体仍对此不满，要求建筑商最高只能建四层楼。建筑商研判无须继续让步，于是把公寓高度从当初的33.12米改为30.95后，于2022年12月动工。

报道称，公寓完工后已售出一部分，售价为7000万至8000万日元（约60至69万新元）左右。不料，原定于7月交房的一个月前，发展商发出停售通知，并且公告将拆除公寓。

新建公寓有10层楼高，是富士见街道的首栋高楼。（互联网）

积水建筑公司回答媒体时说：“做出这样的决定不是因为建筑存在结构缺陷等违法行为，而是因为建筑对周边的影响考虑不周，我们没有充分考虑到对周边地区，包括景观的影响。我们已向买主解释这点，也向居民传达拆除的决定。”

住在刚建好公寓旁的一名91岁老街坊说：“这条街取名富士见是因为能看到富士山。天气好时，走出车站，就能向竖立在远处的富士山招手，这美景是我们街坊的精神支柱。高楼建好后，将富士山遮了一大半，这条路就无法叫富士见了。”

日本有保持城市景观的法律，规定城市开发过程中不能破坏良好自然景观。按照建筑惯例，建筑商都会与周边居民召开说明会，解释和推进谈判后才动工。