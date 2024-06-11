20多名朝鲜士兵越过军事分界线 韩国鸣枪示警

韩国军方称，20多名朝鲜军人星期天（6月9日）越过韩朝军事分界线，在韩军鸣枪警告后撤退。这起事故发生在韩国政府应对朝鲜空飘垃圾气球，时隔六年重启对朝扩音器广播的当天，分析认为韩军可能不希望紧张局势进一步升级，所以两天后才公开此事。

韩军星期二（11日）称，在中部战线非军事区（DMZ）内作业的20多名朝鲜士兵，星期天中午12时30分，越过军事分界线50米内的范围，但在韩军发出警告广播和警告射击后，立即撤退至北侧。

韩军推测，朝鲜军人应该是在进行作业时迷路而越过非军事区，军方鸣枪后，朝鲜方面已没有其他异常举动。

韩军发言人说明，目前非军事区内灌木丛生，难以看到军事分界线标记，当时朝鲜士兵在灌木丛中行进，大多数人手持作业工具，部分处于武装状态。韩军在朝鲜士兵接近分界线前，就已经在观察他们。

韩方推测朝军无入侵意图

发言人说，考虑到鸣枪示警后，朝鲜士兵立即向北撤回，韩国军方认为朝军没有入侵意图。

分析指出，韩国不希望紧张局势进一步升级，所以在事发两天后才公开相关内容。

韩军在星期天重启对朝扩音喊话，朝鲜也在相关地点安装对韩喊话扩音器，但双方从星期一起已暂停扩音喊话和空飘垃圾气球。

据了解，韩国脱北者团体5月10日向朝鲜空飘对朝传单后，朝鲜在5月28日至29日，以及在本月1日至2日，以空飘“垃圾气球”应对。韩国接着在4日宣布，中止韩朝《9·19军事协议》全部条款效力。

脱北者团体之后在6日至7日，继续向朝鲜空飘传单，朝鲜则在8日至9日，再次空飘“垃圾气球”，韩军就此决定在9日重启对朝扩音喊话，朝鲜也在9至10日，第四次对韩空飘“垃圾气球”。

专家忧虑朝鲜将采取更危险的应对措施

朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正也发表谈话说，若韩国同时发起空飘传单和扩音广播挑衅，朝方将采取全新的应对策略。由此可见，韩国脱北者团体向朝鲜散发的传单，不仅刺激朝鲜，还加剧韩朝紧张局势。

韩国前统一部长官丁世铉说：“韩国政府应该为了国民的生命和安全，阻止民间团体对朝鲜散发传单的行为。”

统一研究院高级研究员洪珉也说：“朝鲜空飘垃圾气球肯定已经预料到韩国会重启扩音喊话，所以朝鲜还有未打出的牌。朝鲜可以像过去那样，向扩音设备发射子弹或榴弹炮，但朝鲜炫耀战术核能力，并将韩朝关系定义为‘两个敌对国家’，因此也可能采取更加危险的措施。为了平息和扭转局势，政府应积极制止向朝鲜散发传单的行为。”