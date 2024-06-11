安理会通过以哈停火决议 哈马斯表明接受

（纽约／华盛顿综合电）联合国安理会星期一（6月10日）表决通过美国起草的以哈停火决议。14个成员国投赞成票，俄罗斯弃权。哈马斯过后表明接受决议，并准备谈判协议细节。

这项决议提出分三阶段实现加沙全面停火，美国常驻联合国代表格林菲尔德在投票后说：“今天我们投票赞成和平，今天安理会向哈马斯发出明确的信息：接受谈判桌上的停火协议。以色列已经同意这项协议，如果哈马斯也同意，战斗今天就可以结束。”

哈马斯表示接受安理会的决议，准备就停火协议细节进行谈判。哈马斯发言人祖赫里对路透社说，哈马斯接受安理会关于停火、撤军及人质互换的决议，并称华盛顿有责任确保以色列遵守决议。

美国国务卿布林肯星期一同以色列总理内坦亚胡举行会谈。他说，内坦亚胡重申对停火协议的承诺，而哈马斯欢迎有关决议是一个“充满希望”的迹象。

不过，一名了解谈判情况的官员星期二（11日）向路透社透露，卡塔尔和埃及调解方尚未收到哈马斯或以色列的正式回应。官员说：“调解方与以哈之间的谈判正在进行，并与美国协调。”

巴勒斯坦总统阿巴斯和埃及对安理会通过决议表示欢迎。安理会唯一的阿拉伯成员国阿尔及利亚表明支持决议。阿尔及利亚常驻联合国代表本贾马说：“决议并不完美，但给巴勒斯坦人带来一线希望，不然就是继续杀戮和苦难。”

俄批安理会签署含糊不清的协议

俄罗斯认为决议没有具体的细节。俄罗斯常驻联合国代表涅边贾追问以色列同意哪些条件，并批评安理会不应签署含糊不清的协议。不过，涅边贾对安理会说：“我们不想阻挠决议通过，据我们了解，决议得到阿拉伯世界的支持。”

以色列资深外交官纳夫塔利告诉安理会，以色列在加沙的目标一直很明确，就是所有人质获释、摧毁哈马斯的军事与治理能力，并确保加沙未来不会对以色列构成威胁。

美国总统拜登在5月31日公布三阶段停火方案，第一阶段是六周全面停火，期间以军从加沙所有人口聚集区撤出，哈马斯释放妇女、老人和伤员等部分人质，以色列释放数百名被关押的巴勒斯坦人；第二阶段，哈马斯释放剩余人质，以军则全面撤出加沙；第三阶段开始大规模重建加沙等。

决议强调安理会对两国方案的“坚定承诺”，拒绝以色列任何缩减巴勒斯坦领土的企图。

美国考虑与哈马斯达成单边协议解救人质

另一方面，美国全国广播公司（NBC）星期一报道，美国官员透露，如果涉及以色列的停火谈判失败，美国考虑与哈马斯谈判达成单边协议，以解救仍在加沙的五名美国人质。

官员表示，任何单方面谈判都将通过卡塔尔的谈判代表进行，不会涉及以色列。

官员也透露，美国政府希望找到去年10月7日，哈马斯袭击以色列当天，三名遇害美国人的遗体。

报道说，知情官员不清楚美国政府将以什么条件换取人质获释，但认为哈马斯可能愿意与美国达成单边协议，因为这么做会让美国与以色列的关系更紧张，也会给内坦亚胡带来压力。