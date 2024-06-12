法保守派党魁打破禁忌 主张与极右翼党结盟参加大选

（巴黎/华盛顿综合电）法国保守派共和党领导人打破禁忌，主张与极右翼政党国民联盟在全国选举中结盟，令同僚和法国政界大为震惊。

共和党党魁西奥蒂（Eric Ciotti）星期二（6月11日）在电视采访中说，共和党在大选中须要与反对派领袖勒庞领导的国民联盟结盟，他已经与勒庞和国民联盟党首巴尔代拉进行了讨论。“我们（两党）说的都是同样的话，所以不要再捏造臆想中的对立了。”

勒庞赞赏西奥蒂的责任感，认为他做出了勇敢选择，并希望有更多的共和党人士追随他。巴尔代拉则告诉法媒，国民联盟将支持数十名共和党候选人竞选议会席位。

主流政党首次与极右翼联手可能引发党内分裂

这是法国现代政治史上，首次有传统政党领导人支持与国民联盟结盟。长期以来，法国的主流政党都避免与极右翼合作。

但西奥蒂此举可能在党内制造裂痕。共和党籍参议院议长拉歇尔说，他绝不会接受与国民联盟达成协议，并呼吁西奥蒂辞职。西奥蒂则表态不会辞职。

国民联盟在星期天（9日）结束的欧洲议会选举中大败总统马克龙的亲欧复兴党，马克龙当晚就宣布提前举行全国大选。第一轮选举将在6月30日举行，第二轮定在了7月7日。

此时召集大选被视为豪赌，法国企业和市场也对当前形势感到不安。但马克龙坚称，这是正确的决定，符合国家利益，无论大选结果如何，他都不会辞职。

新上任总理阿塔尔面临重压

闪电选举也给刚走马上任几个月的总理阿塔尔带来不小压力。35岁的阿塔尔是法国最年轻的总理，如果马克龙选举失败，他也可能成为法国任期最短的总理之一。

有复兴党议员透露，马克龙的冒险决定给了阿塔尔当头一棒，阿塔尔“相当愤怒”。他星期天晚上会见执政党领导人时还说准备辞职。

阿塔尔星期二（11日）晚上在电视台采访中坦言，此时大选是个沉重的决定。但他也表明：“作为总理，我将领导竞选活动。”

此外，美国白宫发言人柯比同日表明，无论法国新任民选领导人是谁，美国总统拜登都会与对方合作。