哈马斯称积极回应停火方案 以官员否认此说

（耶路撒冷/开罗/华盛顿综合电）哈马斯声称对美国公布的加沙停火方案做出积极回应，但以色列则说，哈马斯希望大幅修改方案，此举实为拒绝。

美国总统拜登5月31日公布一套加沙地带三阶段停火方案，并与国际社会多次呼吁以哈双方作出妥协。

哈马斯一直没有表明接受与否，但星期三（6月12日）早些时候，哈马斯政治局成员伊扎特在一份声明中说，哈马斯已给出负责任、严肃且积极的答复，为达成停火协议开辟广阔的道路。

不过，一名以色列官员星期二（11日）说，以方通过调解人收到哈马斯的回复，但哈马斯改变提议中所有主要和最具意义的要素，并且拒绝关于释放人质的建议。另据一名非以色列籍的官员早前称，哈马斯提出双方永久停火，以及以军撤出加沙的新时间表。

美国国家安全委员会发言人柯比同日告诉记者，华盛顿已经收到哈马斯提交给斡旋方卡塔尔和埃及的答复，目前正在对内容进行评估，但拒绝提供内容的细节。

一名哈马斯官员当天对路透社说，哈马斯的回应重申组织的立场，即停火必须促成以哈在加沙永久结束敌对行动和以军撤出，同时要推动加沙重建，以及以色列释放巴勒斯坦囚犯，现在要看以色列的态度。

华盛顿称，以色列接受美国公布的提议。但以政府并未就此发表公开声明，总理内坦亚胡反复强调，以色列不会同意在消灭哈马斯之前，结束在加沙的行动。

美国国务卿布林肯星期二访问以色列时说，内坦亚胡已经重申对加沙停火计划的承诺，联合国安理会也投票支持提议，如果停火计划没有进展，哈马斯将难辞其咎。

哈马斯官员萨米同日早些时候说，哈马斯接受安理会的决议，准备就停火细节进行谈判。布林肯则强调，哈马斯加沙领导人的表态才更为关键，但各方目前还没收到相关回应。

美国还倡导为加沙制定善后计划，促进巴勒斯坦权力机构在加沙战后治理中发挥作用，并敦促采取措施实现两国解决方案。

自去年10月冲突爆发以来，加沙地带的人道主义危机日益恶化，当地240万人口无法获得充足的食物、清洁水、药品和燃料，许多人挣扎在饥荒边缘。

联合国指以哈在加沙冲突中犯下战争罪

联合国秘书长古特雷斯说，加沙屠戮的速度和规模，已超出他任上多年所见。联合国人道主义协调员格里菲斯称这是人类的污点。

此外，联合国调查委员会星期三发布两份分别针对以色列和哈马斯的报告，认定双方在加沙冲突初期都犯下战争罪，包括酷刑、谋杀或故意杀害、侵犯个人尊严等行为。报告也指以色列的行动构成反人类罪。

以色列驻联合国日内瓦办事处代表团拒绝这项调查结果，称这都是为反对以色列的狭隘政治议程服务。哈马斯则未立即回应。