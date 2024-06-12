美国经济增长强劲 世界银行上调全球经济增长预测至2.6%

（华盛顿综合电）世界银行上调对今年全球经济增长的预测，原因是美国经济增长强劲。世行也警告，气候变化、战争和高债务将损害拥有世界上大多数人口的较贫穷国家。

世行星期二（6月11日）发布的《全球经济展望》报告把今年的全球增长预测上调至2.6％，1月份的增长预测是2.4％；明年的增长预测维持在2.7％。

世行上调增长预测主要是因为美国经济展望好转，世行把美国经济增长预测从1.6%上调至2.5%。不过撒哈拉以南非洲、中东和北非地区国家的经济增长预期则下调。

世行首席经济师基尔说：“好消息是，全球经济正在企稳，而且企稳速度超过了我们1月份的预期，这在很大程度上是因为美国经济出人意料地强劲。”

不过，他指出，目前的增长路径低于冠病大流行之前。“对于最小和最贫穷的经济体而言，无论是在稳定或增长方面，情况都不容乐观。”

世行警告，直到2026年，全球经济总产出仍将低于疫前水平。疫情暴发前的10年里，全球经济增长率平均为3.1%。

世行副首席经济师高斯指出，美国和其他主要经济体大幅上调利率，已成功抑制通货膨胀，同时未造成工作大量流失或对经济造成其他干扰。他说：“这是好消息，但不好的消息是我们可能受困在慢速增长通道。”

多国央行或对降息保持谨慎

世行预计今年全球通胀率将降至3.5%，明年降至2.9%，但下降速度比1月时预计的要慢。这意味着许多国家的中央银行可能会对降息保持谨慎，按照大流行病前的标准，利率可能会保持在较高水平，2025年至2026年利率平均水平将约为4%。

世行也强调了全球贸易疲软给各国带来的风险。虽然今年贸易增长将从去年的停滞状态中略有回升，但世行预测，截至2024年的五年将是1990年代以来贸易增长最糟糕的五年。

世行说：“与最近几十年相比，贸易前景仍然黯淡，部分原因出在贸易限制措施激增以及贸易政策不确定性加剧。

个别国家方面，世行把中国今年的增长预测从今年1月时的4.5%上调至4.8%，主要因为出口增加，抵消了疲软的国内需求。不过明年增长预计将回落至4.1%，因为投资者和消费者信心低落，再加上房地产市场持续走下坡。

印度国内需求强劲，今年经济增长预测从6.4%上调至6.6%；日本消费增长疲软、出口放缓，经济增长预测从0.9%下调至0.7%；欧元区经济体持续受能源成本高、工业产量退低的困扰，经济增长预测维持在0.7%。