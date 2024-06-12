下月东京知事选战 小池百合子争取连任

日本东京都知事小池百合子宣布将参加下月的东京都知事选战，争取第三次当选。预料这将是一场激战，因为她的主要对手很强，是56岁的反对党立宪民主党女参议员莲舫。

小池（71岁）星期三（6月12日）在东京议会闭幕后宣布有关将参选的事宜。这是她自2006年当选成为第一位东京女知事后，第二次挑战连任。

她在表态时指出，“在我的领导下，已经实现了大胆的结构性改革，因此现在不能停止。我们要为东京创造一个即便是在100年后也能让每个人发挥所长的可持续环境。”

原本隶属自民党的小池曾担任国防部长、环境部长等重要职位，是日本政坛的铁娘子。脱离国政掌权首都东京后，她也立了不少大功，例如带领抵抗冠病疫情以及主办东京奥运。

自民党金钱丑闻或拖累小池

四年前的知事选战，小池以约366万张选票获得压倒性胜利。一般认为，她这次参选不会如上次那般一帆风顺。首先，莲舫是个强有力的对手。莲舫与小池同是主播出身，名气和号召力不小。再者，小池可能被自民党近期的金钱丑闻拖累。

莲舫日前就大力抨击自民党内的贿赂问题。她说：“自民党政治必须彻底结束，小池百合子的都政与之藕断丝连，她所说的改革谁相信。我决定参选，就是要推翻小池都政，将自民党的歪风一网打尽，让日本政治一新。”

日本媒体对于小池能否顺利连任看法不一。有些认为她的经验和实力有助于她再次战胜。但《每日新闻》称年龄或会是她的绊脚石：“东京知事一届四年，今年71岁的小池若当选就是要做到75岁。一些选民或会考虑这点。”

东京都知事选举将在7月7日投票。其他决定参选的知名人物包括前空军参谋长田母神俊雄（75岁）以及广岛县前安芸高田市市长石丸伸二（41岁）。