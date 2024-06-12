拜登儿子亨特非法持枪罪成 专家：特朗普若借机抨击有风险

（华盛顿综合电）美国总统拜登的儿子亨特被法院裁定非法持枪的罪名成立。专家指出，拜登的对手特朗普可能会想利用亨特的案件来攻击拜登，但这个策略带有风险。

亨特因购枪时不实陈述，非法勾选联邦表格上一个表明他当时不是吸毒者的方框，星期二（6月11日）被特拉华州联邦法院陪审团裁定犯下三项联邦枪支罪行，成为第一个被定罪的在任美国总统子女。亨特面临最高25年的监禁，但作为初犯，他入狱的可能性不大。

裁决公布后，特朗普竞选团队迅速发布声明说：“这个审讯只是将人们的注意力转离拜登犯罪家族的真正罪行，他们从中国、俄罗斯和乌克兰捞了数千万美元。”

普林斯顿大学教授泽利泽说，即使裁决只是针对拜登的儿子，特朗普也会想方设法将裁决与拜登扯上关系。不过特朗普自己也官非缠身，他上月底被裁定在“封口费”案中34项罪名全部成立，所以他难以一方面声称民主党利用司法对其进行政治迫害，但另一方面又说司法裁定亨特有罪是公正的。

布朗大学政治系教授席勒认为，亨特被定罪甚至可能为拜登赢得选民的同情票，因为“美国许多家庭不乏惹麻烦的孩子”。

美国11月举行总统选举。法新社分析认为，拜登的选情可能因为其儿子的有罪裁决而受到较长远的影响，对他本人也可能造成精神上的负担。亨特的判刑结果会在接下来几个月内出炉，这段期间拜登除了要处理公务包括复杂的中东问题，忙于竞选，还必须分神为儿子操心。

长期担任前总统奥巴马策略师的阿克塞尔罗德说：“我不认为选民会认为拜登须为其儿子的毒瘾或不当行为负责，真正的问题是这会为他及他的家人造成的影响。”