韩方确认普京访朝在即 朝俄军事合作或升级

韩国政府确认，俄罗斯总统普京预计几天后访问朝鲜。如果此次普京访朝成行，将会是2000年7月以后时隔24年再度访朝。同时也是去年9月在俄罗斯举行朝俄首脑会谈后，时隔九个月再次与朝鲜领导人金正恩会面。

韩国总统办公室高级官员星期三（6月12日）透露，普京预计几天后访问朝鲜。

多家外媒此前报道称普京即将访朝，而这是韩国政府官员首次确认这一点。综合外媒的猜测，普京有可能18日至19日访朝。

美国之音周三报道，卫星照片企业Planet Labs从9日和11日拍摄的照片中，识别出平壤金日成广场设置了大型结构物。广场北侧的内阁综合大楼前方设置了两个巨大的正方形的结构物，广场南侧立起了长长的大型结构物。

朝鲜研究所教授梁茂进指出，每到中国或俄罗斯高层访朝时，朝鲜都会在金日成广场举行欢迎仪式，设置单独结构物。朝鲜可能在金日成广场准备大型迎接活动。

专门报道朝鲜消息的媒体“NK新闻”周三也说，6日至11日之间，朝鲜清理了停靠在平壤国际机场航站楼的所有客机，普京访朝进入倒数计时。

梨花女子大学朝鲜学教授朴元坤说，对金正恩而言，普京访朝是很大的礼物。因为朝鲜可以大力宣传世界最强国之一的俄罗斯总统来见自己。

朝俄可能签署新军事合作框架协议

韩国媒体认为，通过此次访问，朝俄继经济、军事合作之后，也将商讨朝鲜向俄派遣劳工等的问题。此外，朝鲜5月发射失败的军事侦察卫星可能投入俄罗斯的技术。因此，朝鲜能否进一步获得俄罗斯技术，备受关注。

分析称，朝俄可能奠定打造军事长期合作的基础。朝俄可能签署继承1961年签订的《朝苏友好合作及相互援助相关条约》精神，签署新的军事合作框架协议。

统一研究院高级研究委员玄胜洙认为，普京访朝给外界发出的最重要信息可能是朝俄合作不是短期战术合作，而是长期的战略合作。朝俄可能加强军事合作，更新条约或发表共同宣言。

不过，朴元坤认为，随着俄乌战争长期化，俄罗斯需要的炮弹已经消耗殆尽，于是与朝鲜加强关系，从而获得了武器。但若俄乌战争结束，俄罗斯还需不需要继续与朝鲜合作？俄罗斯是否愿意签署新的合作架构有待观察。