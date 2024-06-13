美媒分析：美国影响力减弱不再主导全球

（华盛顿讯）多名受访的美国和印太区官员认为，下个世纪可能不会像上个世纪那样由美国主导。无论谁赢得下届或之后的美国总统选举，美国影响力已因伊拉克和阿富汗战争、中国的崛起以及美国内部分歧而被削弱。

《纽约时报》过去一年访问100多名美国和印太地区国家的现任和前任官员。纽时的分析报道指出，世界形势已发生变化，越来越多国家已足够强大，并可左右事态发展。美国正在就这个更多极化的世界做出调适，学习并认为有必要以更谦逊的方式与其他国家，在军事现代化和技术发展等领域展开合作。这包括首次与澳大利亚合作建造核动力潜水艇、让韩国参与核武器规划，以及与日本合作增强进攻性打击能力等。

分析指出，美国如今不再把自己视为安全的保证者，因为须要涵盖的范围太大，中国的崛起对美国的威胁也太大。因此，美国决定改弦易辙，在军事现代化和技术发展方面扮演热心的参与者。

自第二次世界大战以来，美国在全球经济中所占的份额已减少一半。相比之下，亚洲经济稳定增长，单是中国就生产全球约35％的制成品，是美国市场份额的三倍。日本、印度和韩国的产出也排在全球前七名，使亚洲的工业影响力超过全球任何其他区域。

美国虽然继续维持军事优势，但美国国情已经改变，最近的民意调查显示，大多数共和党人希望美国不要那么积极地参与解决世界问题。事实上，奥巴马时代承诺的重返亚洲外交政策似乎从未实现。前总统特朗普时期的反华外交政策，被一些国家视为是美国面对中国的挑战感到不安的表现。

日本积极主导区域安全

如今，亚洲许多国家把自己视为新的多极秩序的参与者，他们不再将美国视为保护者，而是把美国视为商品（武器）、服务（培训）和投资（新技术和设备维护）的提供者。其中，日本的态度转变最快，东京已表明，它寻求在保护区域稳定方面发挥主导作用。

去年在关岛举行的日美联合演习期间，一名日本指挥官说，日本会更加积极地维护区域安全，因为日本的邻国希望日本采取更多行动。一名日本高级情报官员说：“美国已经不再是二三十年前的美国了。这是事实。无论下一任总统是谁，美国的作用都会相对减弱。”

美国退休外交官克罗克说，在其他国家的推动下，美国可能最终认识到，更谦虚的做法也能产生强大的成果。

克罗克曾担任美国驻阿富汗、伊拉克、巴基斯坦、叙利亚、科威特及黎巴嫩的大使。他说：“一定程度的谦逊并不意味软弱。我们不能全部包办，我们也不应该做这一切。我们建立了这些关系和联盟，让我们一起来讨论谁该做些什么。”

现在，有越来越多的美国官员承认，面对以哈冲突、俄乌战争、中国、朝鲜、流行病、气候变化、人工智能以及核武器等众多挑战，美国须说服更多国家来分担，而不仅是来自美国的盟友。这个方针已是美国战略的一部分。