坎贝尔：中国决心稳定中美关系

（华盛顿综合讯）美国副国务卿坎贝尔说，美国认为中国目前首要关注的是国内经济，并决心努力稳定与美国的双边关系。

坎贝尔星期三（6月12日）在华盛顿智库史汀生研究中心的研讨会上指出，中国需要向投资者和其他人保证，它有一套经济发展计划，不会寻求制造可能难以预测和危险升级的摩擦。

坎贝尔说：“中国很难在不损害本国经济的情况下采取某些措施。我们现在明白，对习近平来说，现在最至关重要的是经济的表现。”

坎贝尔也指出，自去年习拜会以来，中美已采取实质步骤建立更多对话机制，但这并不意味美国放松了警惕。

他强调，美国并不是要限制中国经济增长，但采取谨慎措施限制中国获取某些技术，符合美国利益。

坎贝尔说，中美仍存在严重摩擦，包括中国在俄乌战争中支持俄罗斯，以及担心中国可能效仿俄罗斯对台湾采取军事行动。他希望双方能就维持全球经济所需的部分问题达成共识，但这需要加强双边关系，也需要谨慎共存，他形容“这是美国外交政策史上最困难的挑战之一”。

坎贝尔认为，中国对朝鲜加强与俄罗斯之间的关系有些担忧，美国则担心朝鲜提供俄罗斯导弹和炮弹后，俄罗斯可能会向朝鲜提供某些支援作为交换。

下个月的北约峰会将全面讨论中国和朝鲜为俄罗斯提供支持的课题，但坎贝尔强调美国领导的西方联盟近期不会在印度太平洋地区部署新任务。