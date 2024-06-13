否认要大改停火协议 哈马斯吁美国施压以色列

（加沙综合电）美国说，以色列支持华盛顿针对以哈冲突提出的停火提议，但哈马斯却要求大幅修改内容。哈马斯否认要求大改提案，但呼吁美国对以色列施压，使它同意在加沙地带永久停火。

美国国务卿布林肯星期三（6月12日）会见卡塔尔高级官员后说，以色列接受了美国的停火方案，但哈马斯针对最新的停火提议提出多项修订要求，其中一些并不可行，调解员正努力弥合分歧。以色列官员也指责哈马斯要求大改提案实际上就是拒绝了提案。

不过，哈马斯一名高级领导人星期四（13日）告诉路透社：“哈马斯领导层认为，没有任何修改要求严重到足以引起反对的程度。”

这个未具名的哈马斯高官透露，哈马斯要求修订的内容包括以色列全面从加沙撤军，以及允许哈马斯列出要以色列释放的巴勒斯坦囚犯名单。以色列在停火提案中把100名长期服刑的巴勒斯坦人排除在可释放人员名单之外。

哈马斯也要求重建加沙，并解除对加沙的封锁，包括重开过境点，让人员和货物不受限制地流动。

另据两名埃及消息人士说，哈马斯要求美国以书面保证以色列会永久停火并从加沙撤军，否则不会在协议上签字。埃及正在同美国讨论此事。

哈马斯也发声明称，布林肯虽不断声称以色列接受了最新的停火方案，但以色列官方至今对此未明确表态。声明呼吁美方直接向以色列施压，要它同意永久停火。

白宫国家安全顾问沙利文星期四在意大利出席七国集团（G7）领导人峰会期间也坚称，以色列支持最新的停火提议，现在的目标是弥合以哈之间的分歧并尽快达成协议。他还说，各方应敦促哈马斯接受这项提议。

以哈一日不停火，加沙地带居民的苦难就不会结束。世界卫生组织总干事谭德塞星期三说，冲突爆发以来，加沙已有超过8000名五岁以下儿童因严重营养不良而接受治疗，当中28人已经死亡。他指出，尽管送入加沙的食粮有所增加了，但许多人仍处于灾难性的饥饿状况。

谭德塞还说，约旦河西岸的健康危机也在不断升级，当地医疗设遭受袭击，民众行动受到限制，导致他们无法获得医疗照顾。他再次呼吁在加沙和约旦河西岸实现和平，因为“和平是最好的药物”。

真主党向以色列发射大量火箭弹

在这同时，以色列和黎巴嫩在边境上的冲突升温。黎巴嫩真主党星期三向以色列发射大量火箭弹，报复以军前一天打死了真主党指挥官。

真主党说，他们当天对以色列发动了至少17次攻击行动。据报道，真主党约发射了250枚火箭弹。这是双方去年底爆发新一轮冲突以来，真主党对以方的最密集炮弹攻势。

此前一天，以军空袭黎巴嫩南部，打死真主党高级指挥官阿卜杜拉（Taleb Abdallah），他是过去八个月来死于以色列空袭的真主党最高级指挥官。真主党过后誓言要加大对以色列的军事行动。

美国对以黎边境局势恶化表示担忧。五角大楼发言人星期三说：“我们不希望看到更广泛的地区冲突，而是确实希望看到地区紧张局势得到缓和。”

伊拉克外长侯赛因星期四在巴格达会见伊朗代理外长卡尼时警告：“战争的扩大不仅对黎巴嫩，对整个地区也都是一大危险。”