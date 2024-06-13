东京澡堂偷拍小男生 我国前外交官被罚30万日元

新加坡驻日本大使馆前参赞今年2月在公共澡堂男更衣室内，用手机拍摄了未成年日本男学生的裸体照。日本警方星期四（6月13日）以《禁止侵入建筑物和儿童色情制品法》将他送检，日本检察官当天以他违反《防止滋扰条例》等罪名提控他，东京简易法院宣判罚款30万日元（约2576新元）。

据日本放送协会NHK报道，星期四被送检的是新加坡驻日本大使馆前参赞沈松财（Sim Siong Chye，55岁）。他原本已经在4月12日返回新加坡，后来应东京警视厅的要求，在上个星期天（9日）重返日本接受审讯。

沈松财被控在2月27日晚，于新加坡使馆附近、东京港区一个公共澡堂内，偷拍一名13岁男生的裸体照。警方接到澡堂员工报案后到现场调查，并在他手机中发现700多张淫秽图片，这些图片都是在更衣室内偷拍的男子裸体照。他那时虽然接受警官的现场询问，并且承认偷窥行为，但拒绝前往警局，不过，他应男生父母要求，当场删除男生的照片。

外交官受到列明外交豁免权的国际条约《维也纳公约》的保护，并享有不以任何方式被拘留、免于接受刑事审判等特权。据了解，东京警视厅后来是通过日本外交部，要求驻日新加坡大使馆合作，让沈松财接受调查。

《朝日新闻》星期四引述警方公开的部份盘问内容，指沈松财承认自己过去多次偷拍。当被盘问为何这么做时，他回答：“对日本公共澡堂文化好奇……当看到裸体时无法控制自己的欲望。”沈松财此次返回日本接受调查，已经没有外交豁免权，是以普通公民身份回应。

涉事人已失去外交豁免权

新加坡外交部星期四答复《联合早报》询问时说，涉事人员的工作任期已于今年4月中旬如期结束，因此并没有外交豁免权。

外交部发言人说，涉事外交官选择应日本当局要求，返回日本配合调查。新加坡驻东京大使馆也与日本当局合作，协助调查，并等待调查结果。

日方赞赏新加坡体现严谨国家形象

NHK的报道指出，已回国的前外交官，愿意回应日本警方对其任职期间不当行为的调查，这种情况十分罕见。

该电视台采访了目前在学习院大学执教的日本前外交官石井正文，他对新加坡方面愿意配合东京警察厅的调查指出：“我认为新加坡在这事件上决定配合与合作是考虑到两国关系，它如实的回应对两国关系将产生积极的影响，而且这表明新加坡是一个严谨的国家。”