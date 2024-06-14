法国左派组建联盟 加剧马克龙竞选压力

（巴黎综合电）法国左翼政党决定组建“人民阵线”联盟，参加6月底和7月初的议会选举，有望在570多个国民议会席位中拿到第二多议席。

法国绿党、社会党、共产党和极左翼政党“法国不屈”等左派党代表星期四（6月13日）发布联合声明宣布，已就组建“人民阵线”（Popular Front）联盟达成一致。在6月30日举行的首轮选举投票中，各党在577个选区中的每个选区将只派出一名候选人。

如此一来，总统马克龙想在选举中更稳固地掌控政府，面临着更大的挑战。在刚刚落幕的欧洲议会选举中，马克龙的复兴党得票率仅有极右翼政党国民联盟得票率的一半，马克冒险提前召集选举，政治混乱随之引起市场不安。

新的民调显示，马克龙的支持率已跌到五年半以来的最低水平，只有24%的受访者相信他能够解决国家面临的问题。

另据民调预测，国民联盟有望在大选中赢得国民议会的270个席位，人民阵线可能位居其次；马克龙和盟友则预计只能拿到90到130席。

但人民阵线眼下仍须克服各党之间的重大分歧，尤其在对乌克兰的军事支持，以及如何看待哈马斯等问题上。法国不屈党的经济政策相比社会党等盟党更为激进，党领袖梅朗雄还拒绝将哈马斯视为恐怖组织。

此外，该联盟的合作纲领尚不明确，联盟政策在新一届国民议会中的执行程度也不确定。