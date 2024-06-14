耶伦：美国不寻求与中国经济脱钩

（纽约综合电）美国财长耶伦指出，中国为美国企业提供庞大市场，支撑美国70多万个就业岗位。美国不担心健康的经济竞争，不寻求与中国脱钩。

耶伦星期四（6月13日）在纽约经济俱乐部向华尔街与企业高管发表演讲时，针对各国关注的中美贸易关系表明美国的立场。

耶伦说，她与美国总统拜登一致认为，对华脱钩不会给美国经济带来任何好处。“拜登总统和我拒绝接受‘脱钩’对美国经济大有好处的观点。”不过，她说，“只有在公平的竞争环境中，我们才能实现中美经济关系的潜在益处。”

耶伦提到，过度集中的中国供应链对美国的就业和绿色能源投资构成威胁，并指中国贸易政策可能严重干扰中美建立健康经济关系的努力。

耶伦不点名中国地说，当外国补贴威胁到美国企业在绿色能源等战略领域的生存能力时，美国会做出回应。

美国上月对中国电动汽车、高端电池、太阳能电池、钢铝和医疗设备征收新的关税。欧盟星期三也以应对不公平补贴为理由，提高对中国制造的电动汽车关税。

谈到美国经济，耶伦说，美国必须应对长期存在的结构性挑战，才能提高竞争力和促进经济增长。她指出，几十年来美国经济增长率放缓、长年存在收入不平等与去工业化现象，如今年轻劳动人口参与率下降，有太多工人和企业未能充分发挥潜力，这些是有待解决的问题。

耶伦指出，传统共和党模式的供给侧经济模式（supply-side economics）过于依赖减税来刺激投资，却未能使足够多的工人受益。因此，美国必须增强基础设施、人力资本与劳动力参与度、研发和战略产业投资这三个关键领域的发展。她特别提到美国基建投资占国内生产总值（GDP）的比重在过去约60年里下降超过四成，陈旧的基础设施阻碍了美国的经济发展。

耶伦说，美国的经济不能仅由公共或私营部门推动。她指现代供给侧经济模式要求公共干预，以为企业创造利商环境并推动私企投资。

她表示，强劲的美国经济正在帮助推动全球增长，使通货膨胀率下降、投资回报率上升，并乐观地认为这些趋势将持续下去。