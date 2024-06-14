哈马斯拒绝美国方案 称没保证永久停火和以军撤离　

（巴里/加沙地带/贝鲁特综合电）七国集团领导人呼吁哈马斯接受美国公布的加沙停火方案。哈马斯则说，任何释放人质的协议都必须确保永久停火和以军完全撤出，而以军只打算停火六周，过后再恢复战斗，哈马斯无法接受。

七国集团（G7）领导人星期四（6月13日）在意大利举行会议，当天着重讨论中东局势。德国总理朔尔茨说，美国总统拜登5月31日公布的以哈停火提议已经获得联合国安理会支持，现在重要的是该提议获得有关各方采纳与执行，因此，G7领导人特别呼吁哈马斯给予必要的同意，好让该计划能够马上发挥作用。

根据拜登公布的方案，加沙将先停火六周，其间以哈互释扣押人员，以军撤出加沙人口稠密区；第二阶段，哈马斯释放剩余人质，以军则全部撤出加沙地带。第三阶段将开启加沙大规模重建计划。

华盛顿称以色列接受这项提议，不过，以色列当局对此尚无任何公开宣布。美国与盟国多次敦促哈马斯点头，拜登星期四说，哈马斯拒绝签署停火协议是目前的最大障碍。

哈马斯发言人兼政治局成员乌萨马则告诉美国有线电视新闻网（CNN），拜登公布的提议并未能满足哈马斯结束战争的要求。

他表明，任何释放人质的协议都必须包括永久停火和以军完全撤出加沙的保证，但以色列拒绝这一诉求，只打算暂停六周，而美国至今都没有说服以方接受这个条件。

哈马斯政治局成员日前表明，哈马斯对该提议给予积极回应，但以色列官员说，哈马斯希望大幅修改协议条款，此举实为拒绝。

美国国务卿布林肯星期三（12日）说，哈马斯提出的部分修改是可行的，有些则超出了它先前采取的立场。他敦促哈马斯加沙领导人叶海亚·辛瓦尔（Yahya Sinwar）作出决定性表态，结束战争。

以色列星期四动用大炮、军舰、战机和直升机等多种武力，对加沙南端城市拉法的西部地区展开猛烈炮击。哈马斯同日与以军在当地进行巷战。

尽管战争给加沙平民造成巨大伤害，民意调查显示，过去三个月，巴勒斯坦人对武力结束以色列占领和实现巴勒斯坦建国的支持率有所上升。哈马斯的支持率也上升了六个百分点，达到40%；总统阿巴斯领导的巴勒斯坦解放组织（法塔赫），支持率只有20%。

另一边，以色列和黎巴嫩真主党在边境地区的交火愈发猛烈。为报复以军袭击打死真主党高级指挥官，真主党星期四向以色列九个军事地点发射大量火箭弹和无人机，连续第二天加剧了紧张敌对形势。

以色列政府说，将对真主党的所有袭击作出强烈反应。

法国总统马克龙说，美国、法国和以色列将按照法国之前提出的路线图，同时和黎巴嫩当局积极合作，缓解该地区的紧张局势。黎巴嫩官员称，法国的提议包括双方停止袭击，以及真主党撤出边境10公里。