印度成为新的晶片生产地

（孟买讯）在北京与西方关系陷入紧张之际，晶片制造设备企业正转到印度设厂，寻求让印度成为替代中国的营运基地。

《日经亚洲》报道，基于对印度水供和电力等基础设施的担忧，很多半导体制造厂或晶圆厂不愿选择到印度投资。印度在晶片设备市场的份额不到1％，远落后于中国的34％。不过近几年，中美关系紧张促使国际供应链从中国转向其他国家，印度就成了替代选择之一。

苹果公司正在把iPhone和其他产品的生产从中国转移到印度。随着供应商纷纷涌向智能手机、个人电脑和其他成品的生产地，分析师普遍认为印度市场将取得强劲增长。

印度财团塔塔集团计划在古吉拉特邦建造一家半导体工厂，这可能是印度第一座晶片制造厂，工厂计划在2026年投入运营。印度电子和信息技术部长维什瑙今年3月在晶片厂的奠基仪式上说，到2029年，印度将跻身全球晶片生态系统的前五位。

报道说，将半导体加工成电子零部件的后端过程需要众多劳动力，因此许多公司计划到劳动力成本较低的印度设厂。美国晶片大厂美光科技（Micron Technology）也在古吉拉特邦建厂，料今年投入运营。全球最大汽车晶片制造商之一的日本瑞萨电子（Renesas Electronics）已宣布在印度设厂的计划。

市场研究公司Counterpoint预计，到了2026年，印度半导体相关市场将达到640亿美元（约866亿新元），几乎是2019年规模的三倍。

不仅如此，现在设备制造商也开始在印度设厂。日本半导体制造设备巨头东京电子（Tokyo Electron）已经建立了营销基地。东京电子说：“对于需要供应商集中的半导体行业来说，印度是个有吸引力的市场，可以预期技术创新和市场增长。”

分析说，印度一直希望能够发展尖端产业，莫迪政府早在2021年宣布将投资7600亿卢比（约123亿新元）支持生产半导体和液晶面板。然而，基础设施问题依然存在。技术研究公司IDC的主管普雷特说，晶片生产工艺的组装和测试流程极其复杂，在工业基础设施到位之前，投资商可能会先选择在印度设立一系列负责生产后端流程的公司。